【推しの子】×ぷよぷよ POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

ダイバーシティ東京 プラザ 5F ユニクロ前多目的スペースにて開催しておりました【推しの子】×ぷよぷよ POP UP SHOP商品の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4554

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年3月11日(水)18:00～3月25日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年5月中旬～6月上旬以降順次発送



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

インスタントフォト風カード(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

プレートキーホルダー

価格：各1,045円（税込）

種類数：全6種

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全6種

フェイスタオル

価格：各3,300円（税込）

種類数：全6種

ラバーデスクマット

価格：4,400円（税込）

種類数：全1種

カンバッジ(ランダム)デフォルメ ver.

価格：550円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ワイヤーキーホルダーデフォルメ ver.

価格：各1,210円（税込）

種類数：全6種

アクリルスタンド デフォルメ ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全6種

フォトフレームキーホルダーデフォルメ ver.

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

【権利表記】

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)SEGA



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売