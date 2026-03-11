一般社団法人まち育ミライlab.

一般社団法人 まち育ミライlab. （本社：福岡市博多区 代表理事：水田ともこ）は、福岡市植物園で開催される「Fukuoka Flower Show 2026」のDay3~Day5の3日間、『温室世界旅行』を開催します。

参加者にはオリジナルパスポートを配布。温室世界旅行の魅力

温室内を世界の地域として、ヨーロッパ、北米、アジア、南米の4つのエリアに分け、植物やお花の観察を楽しむと同時に、エリア毎に音楽や味覚（試飲試食も）からの体験を添え、五感でこの温室がもつ素晴らしさをより感じられます。

スタンプラリー形式で巡る温室

温室入口を空港の出発ゲート「Departure lounge」と見立てパスポートをお手渡しし、お見送りを。そこからスタンプと引き換えに五感で感じる世界の4エリアをまわっていただきます。

エリアごとに変わる植物の美しさ、温度や湿度、雰囲気も感じることで、温室をより魅力的に感じられます。

出口を「Arrival lounge」とし、旅の振り返りも込めて、上質なワークショップ体験などを準備しています。

温室に入ってお出口までの束の間の時間ですが、小さな世界旅行として感じてもらえると嬉しいです。

イベント公式Webページはこちら(https://fukuokaflowershow.com/)

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147503/table/8_1_9c3d89d1f6fc612e5f557696cbd042b4.jpg?v=202603110651 ]夜の植物園を彩るランタンワークショップの開催も！

Fukuoka Flower Show2026期間中、Day4となる3月25日(水)のみ21時まで開催予定！その中で、夜の植物園をカラフルに彩るランタンワークショップを開催します。

シンプルなランタンを立体的なお花やカラフルなシールでデコレーションし、世界に一つだけのオリジナルランタンを作りましょう。家族や友人との思い出を残すフォトブースも用意しています。

小さなお子さまから大人まで楽しめるワークショップにぜひご参加ください。

※18時以降は、Day1(22日)-Day4(25日)の来場者にお渡しする入場券か未使用のDay2(23日)-Day5(26日)チケットをお持ちの方が入場可能です。

一般社団法人まち育ミライlab.は、昨年のFukuoka Flower Show Pre-Eventにおいて、ボタニカルライフスクエアと芝生エリアにおいて子育て層向けのワンデイイベントの実施、また本会場でのフラワーティーパーティーを演出。合わせて、数年間にわたり、植物園で一年を通した場所づくりを行なっています。

各種参考Webサイト

昨年開催時関係者集合写真

イベント公式Webページ(https://fukuokaflowershow.com/)

チケット購入ページ(https://fukuokaflowershow.com/ticket/)

一般社団法人まち育ミライlab.公式ホームページ(https://machiiku-mirai-lab.com)

イベント情報更新Instagram(https://www.instagram.com/moms.style_fukuoka/)

福岡市 一人一花 運動 ホームページ (fukuoka.lg.jp)(https://hitori-hitohana.city.fukuoka.lg.jp/)

一般社団法人 まち育ミライlab.

「まち育ミライ」とは、ミライを見据えたまち育て。

一般社団法人 まち育ミライlab.は、まちを育てミライに繋ぐ、創造と共創のラボです。

まちの未来＝そこに住まうひとのミライ。

まちで起こるさまざまな出来事が、住まうひと・企業・行政の「自分ごと」になるようまちの「今」を分析し、”もの・こと・ひと”の掛け算でまち育てを提案・実行します。



名 称：一般社団法人 まち育ミライlab.

住 所：福岡市博多区

設 立：2024年4月30日

代表者：代表理事 水田 ともこ

URL ：https://machiiku-mirai-lab.com/

Instagram：https://www.instagram.com/moms.style_fukuoka/

【本件に関するお問い合わせ先】

ふくおかまち育ミライ運営事務局 担当 小林

E-mail ： info@machiiku-mirai-lab.com

※開催前取材の受付もこちらへお問い合わせください。