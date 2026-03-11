埼玉県の4ゴルフ場で春を満喫　プレー前後に”桜を感じる”春のラウンド体験

埼玉4ゴルフ場（久邇カントリークラブ　所在地：埼玉県飯能市平松470、武蔵丘ゴルフコース　所在地：埼玉県飯能市中山665、新武蔵丘ゴルフコース　所在地：埼玉県日高市梅原372、西武園ゴルフ場　所在地：埼玉県所沢市荒幡1464、総支配人：松本 健輔）は、春のゴルフ場ならではの取り組みとして、ゴルフが好きで、プレーを楽しみながらも季節を感じたいすべてのゴルファーへ向け“桜”をテーマとしたイベントの実施やレストランメニューを販売します。


プレー中にお花見気分が楽しめるよう一部のゴルフ場では、コース内”桜マップ”を用意し、ラウンド中の桜スポットをご案内。


プレー中には各ゴルフ場のコース内に構える桜を眺めることができ、プレー前後にお召しあがりいただくことができる桜をテーマとしたメニューをレストランにてご提供し、埼玉4ゴルフ場の各ゴルフ場にて春を演出いたします。


また、埼玉4ゴルフ場の合同企画として”春のInstagramキャンペーン”を展開し、Instagramをご利用されている方に参加いただける企画をご用意し、ラウンドをより一層満喫いただけるよう春のゴルフ場体験をご提供いたします。



　　久邇カントリークラブ（北コース NO.8ホール桜風景）

　　　武蔵丘ゴルフコース（コース内桜風景）


　　新武蔵丘ゴルフコース（ロータリー桜風景）

　　　　西武園ゴルフ場（コース内桜風景）

　　　　　　　　　　”桜を感じる”春のラウンド体験　概要

【ゴルフ場】久邇カントリークラブ、武蔵丘ゴルフコース、新武蔵丘ゴルフコース、西武園ゴルフ場


【内　　容】１.コース内”桜マップ”のご案内　※一部ゴルフ場にて実施


　　　　　　２.レストラン”桜”をテーマにしたメニューの販売


　　　　　　３.春のInstagramキャンペーンの実施


【お問合せ】久邇カントリークラブ　TEL:042ｰ973-1192（代表）


　　　　　　武蔵丘ゴルフコース　TEL：042ｰ973ｰ3333（代表）


　　　　　　新武蔵丘ゴルフコース　TEL：042ｰ974ｰ5111（代表）


　　　　　　西武園ゴルフ場　TEL：04ｰ2925ｰ8111（代表）



１.コース内”桜マップ”のご案内

3ゴルフ場にて、コース内で桜が鑑賞できるスポットを記したマップをご用意いたします。


【実施ゴルフ場】久邇カントリークラブ/武蔵丘ゴルフコース/西武園ゴルフ場



久邇カントリークラブ

桜マップ（イメージ）




武蔵丘ゴルフコース

桜マップ（イメージ）




西武園ゴルフ場

桜マップ（イメージ）





２.レストラン”桜”をテーマにしたメニューの販売　詳細

【久邇カントリークラブ 販売メニュー】販売期間：2026年4月15日（水）まで


【久邇カントリークラブ】春のデザートプレート/桜小餅（イメージ）

　【久邇カントリークラブ】桜ジュレソーダ（イメージ）

(1)春のデザートプレート　\920


(2)桜小餅　\200


(3)桜ジュレソーダ　\800


備考：・メニューごとに販売期間は異なります。


　　　・(1)春のデザートプレートは、プレー終了後の販売となります。


　　　・(2)桜小餅はランチタイムのみの販売となります。



【武蔵丘ゴルフコース】桜といちごの和風パフェ（イメージ）
【武蔵丘ゴルフコース 販売メニュー】

桜といちごの和風パフェ　\980



「販売期間」2026年4月15日（水）まで


「備考」プレー終了後の販売となります







【新武蔵丘ゴルフコース】桜そばご膳（イメージ）
【新武蔵丘ゴルフコース 販売メニュー】

桜そばご膳　\1,800



「販売期間」2026年3月14日（土）～4月15日（水）






【西武園ゴルフ場】季節野菜とアサリのタンメン 桜餅付き（イメージ）
【西武園ゴルフ場 販売メニュー】

季節野菜とアサリのタンメン 桜餅付き\1,700



「販売期間」2026年4月15日（水）まで






３.春のInstagramキャンペーンの実施　詳細

春のInstagramキャンペーン 投稿（イメージ）

春のInstagramキャンペーン投稿（イメージ）

【実施期間】2026年3月15日（日）～4月15日（水）


【内　　容】埼玉4ゴルフ場（久邇カントリークラブ/武蔵丘ゴルフコース/新武蔵丘ゴルフコース/西武園ゴルフ場）の各Instagramアカウントにて“フォロー＆投稿”キャンペーン


【当 選 者】4名さま


【当選賞品】各ゴルフ場 グリーンフィー無料券


【備　　考】当選者さまの発表は、Instagram上のDMより通知をさせていただきます。





※当社のレストラン・宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。


※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。


※表記料金には消費税が含まれております。


※上記内容はリリース時点（2026年3月11日時点）の情報であり、変更になる場合もございます。


※掲載写真はイメージです。