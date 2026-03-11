京大卒・元アナウンサーのスンジュンの無料ライブ講座、累計受講生6,000人突破

株式会社アクセントエース

オンライン韓国語スクール「K-PRO」を運営する株式会社アクセントエース（本社・東京都中央区）は、公式LINEアカウント「スンジュンの韓国語『発音』ブートキャンプ」の登録者対象に開催している「無料ライブ講座」の累計受講生が6,000人を突破したことをお知らせいたします。

講義の概要と6,000人突破の背景

本講義は、当社の公式LINEにご登録いただいた方にのみクローズドでご案内しているオンラインプログラムです。オンライン韓国語スクール「K-PRO」の代表・スンジュンが直接、韓国語の基礎や学習のコツをレクチャーしています。

毎回150人から200人程度の方に参加いただき、「初心者でもわかりやすい」「モチベーションが上がる」とご好評をいただいております。

勉強会の内容例

- 文法を気にしなくてもいい3つの理由- 単語を覚える3つのコツ- 年齢と学習能力の関係性の真実- 韓国の文化クイズ- 韓国の流行語、略語の解説- よくある間違った韓国語の勉強法- ハングルフォニックスの正しい発音

公式LINE登録者限定の無料特典

公式LINEアカウントを友だち追加された方には、以下の特典を無料配布いたします。

- ハングルの基礎完全攻略- 韓国旅行で使えるフレーズ50選- 韓国の最新流行語50選- 最強の単語暗記術- スンジュンが直接読み上げる発音練習用動画4本

公式LINEの追加はこちら

https://lin.ee/HgJRloP

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。 韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。韓国大使館 東京教育院 韓国文化代表講師。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」（登録者3.3万人）を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram ：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

会社概要

会社名 ：株式会社アクセントエース

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立 ：2024年7月17日

事業内容 ：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

会社HP ：https://accentace.co.jp/