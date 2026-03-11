HYDEが観光大使を務めるオーストリアで撮りおろした写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』、5/13（水）発売決定！ 本日表紙ビジュアルとショップ別特典内容を解禁！

ぴあ株式会社『Jekyll and HYDE in Salzburg』

ぴあ株式会社より、HYDE撮りおろし写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』の発売が5月13日（水）に決定いたしました。本日、表紙ビジュアルとショップ別特典内容を解禁します。

昨年6月に発売され、発売早々に重版が決定し話題となった、HYDE撮り下ろし写真集『Jekyll and HYDE in Wien』。2024年1月より、オーストリア観光大使に任命されたHYDEが、初めて訪れたオーストリア・ウィーンで撮影された同写真集の第2弾とも言える写真集が『Jekyll and HYDE in Salzburg』です。今作品では、ウィーンから西300kmに位置する、標高420メートルの街・ザルツブルクで撮影を敢行。

オーストリア大使館観光部協力のもと、ザルツブルクの街並みやホーエンザルツブルク城、もともとは宮殿であったホテル シュロス レオポルドスクロン、ザルツヴェルデン塩鉱、さらにインスブルックの雪のノルトケッテ山脈など、中世の歴史的街並みとHYDEの融合により、唯一無二の世界観を醸し出しています。

現在開催中のオーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の締めくくりとして、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を5月25日(月)にオーストリア・ウィーンで開催するHYDE。 “対”をなす二つの写真集、どうぞ2冊合わせてお手元に。

特典の内容は、タワーレコード、HMV、楽天ブックスでご予約の方は収録写真を使用したオリジナルA5クリアファイル（ショップ別絵柄違い）、ヴィレッジヴァンガードでご予約の方はオリジナルフィルム風シール、TSUTAYA POP UP STORE（SHIBUYA TSUTAYA 7F COLLABORATION CAFE・LE GARAGE 梅田 蔦屋書店）でご予約の方はオリジナルスマホサイズステッカー3種セットⒶ、VAMPROSE STOREでご予約の方はオリジナルスマホサイズステッカー3種セットⒷ付き。いずれも数に限りがありますので、ご予約はお早めに。

【商品概要】

『Jekyll and HYDE in Salzburg』

定価：7,326円(本体6,660円+税) 発売日：2026年5月13日(水)

仕様：A4ワイド 160P オールカラー/あじろ綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、VAMPROSE STORE ほか

＜ご予約＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10161020.html

タワーレコード https://tower.jp/item/7988241

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16731940

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18562218/

ヴィレッジヴァンガード https://villagevanguard.stores.jp/items/69af790a3cc7cf17ba0e6513

TSUTAYA POP UP SHOP https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1921.html

VAMPROSE STORE https://store.vamprose.com/product/2257

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835650336