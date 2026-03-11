【本編無料公開】カ-ク・ダグラスら豪華キャストで描く、壮大なタイムスリップSF『ファイナル・カウントダウン』を、小林清志ら豪華声優陣が出演する吹替版で3/13（金）21:00～期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、真珠湾攻撃直前のハワイ沖に突如タイムスリップした原子力攻撃空母の運命を描いた人気ＳＦ作『ファイナル・カウントダウン』を、小林清志らが出演する豪華吹替版で3月13日（金）21：00～2週間限定無料公開！

主演は、『探偵物語』（1951）、『ＯＫ牧場の決斗』（1957）等数々の名作で知られるカーク・ダグラス。歴史を大きく左右するスリリングなタイムスリップを描いた本作を、貴重な吹替版でお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7ggRAhyWW2M ]

ファイナル・カウントダウン（吹替版）（1980年／アメリカ／103分）

監督：ドン・テイラー

キャスト：カーク・ダグラス(宮部昭夫／佐藤正治)／マーティン・シーン(金内吉男／佐久田脩)／キャサリン・ロス(渡辺知子／高梨愛)／ジェームズ・ファレンティノ(小林清志／山岸治雄)

■あらすじ

1980年、航行中の原子力空母は、突然の異常な嵐に巻き込まれた。周囲が穏やかになった時、無線機が奇妙な声をとらえ、偵察機は驚くべき航空写真を持って帰ってきた。なんと空母は、1941年12月7日のハワイ沖、真珠湾攻撃直前にタイムスリップしていたのだった。歴史を知る艦長は、真珠湾攻撃阻止のために部下を出撃させようとする。歴史は変わってしまうのか、果たして、彼らは現代に戻ってこられるのか？

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb