ＦＣ町田ゼルビア ドライブ応援キャンペーン受付開始！

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保科昌孝、 http://cheerdrive.jp/ ）が運営する、日常の走行を通じてスポーツチームやブランドを応援できる“走るファンコミュニティ”サービス「CheerDrive（チアドライブ）」は、「ホームゲームを盛り上げよう！FC町田ゼルビア ドライブ応援キャンペーン」の受付を2026年3月11日(水) 18時より開始します。

「ＦＣ町田ゼルビア」は、東京都町田市を拠点とするJ1所属のサッカークラブです。ＦＣ町田ゼルビアの4月11日(土)ホームゲームデザインのステッカーを車に貼っていただき、普段の日常やお出かけの際のドライブでＦＣ町田ゼルビアの応援にご協力ください。

参加者は、指定の車体の位置に貼り付けていつものように運転することでキャンペーンに参加することができます。

申込者全員に4月11日(土) 柏戦ペア招待券を特典としてご用意しているほか、300kmの走行距離を達成された方のうち、抽選で20名様に「希望選手のサイン色紙」をプレゼントいたします。

車両イメージカーステッカーはシースルーフィルム採用

◆キャンペーン概要◆

【キャンペーン名】ホームゲームを盛り上げよう！ＦＣ町田ゼルビア ドライブ応援キャンペーン

【参加申込期間】2026年3月11日(水) 18:00～3月24日(火)

【応援走行期間】2026年3月19日(木)～4月11日(土)

【参加台数】上限無し

【対象エリア】全国

【参加費】3,900円(税込)

【カーステッカーサイズ】リアウィンドウ貼り付け用ステッカー [23cm × 90cm]

【参加特典(全員)】4月11日(土)柏戦ペア招待券

【走行特典(抽選)】300km 走行達成で抽選20名様に希望選手のサイン色紙をプレゼント

【ダブルチャンス特典(抽選)】クラブゼルビスタ会員かつ、300km 走行達成で抽選2名様に柏戦スタメン選手のサイン入り試合球をプレゼント

【参加申込・詳細】 https://cheerdrive.jp/campaigns/254

◆ＦＣ町田ゼルビアについて◆

ＦＣ町田ゼルビアは、1989年に設立された東京都町田市を拠点とするプロサッカークラブです。

詳細を見る :https://www.zelvia.co.jp/club/overview/