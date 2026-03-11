【フジテレビ】『マカロニえんぴつ「マカロックツアーvol.21 ～心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇～」４月29日(水・祝)　23時～25時 フジテレビTWO ドラマ・アニメ

株式会社フジテレビジョンツアーチケット全公演完売！ロックシーンの中心的存在「マカロニえんぴつ」が３rdアルバム『physical mind』を掲げて開催したリリースツアーその中でも大きな盛り上がりを見せた東京公演の模様を独占放送！番組URL： https://otn.fujitv.co.jp/macaroniempitsutour2026



フジテレビTWO ドラマ・アニメでは、３月12日（木）に東京ガーデンシアターで開催される『マカロニえんぴつ「マカロックツアーvol.21 ～心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇～」』の模様を独占放送・配信することを決定した。

2012年の結成以来、幅広い世代に寄り添う言葉をキャッチーなメロディに乗せて届け続け、ロックシーンの中心へと躍り出た マカロニえんぴつ。メンバー全員が音大出身という確かな演奏技術を武器に、アニメ・映画・CMなど数多くのタイアップ曲を生み出すなど、その人気は今や全国区へと拡大している。

2025年12月には、豪華タイアップ楽曲を多数収録した３rdフルアルバム『physical mind』をリリースし、さらなる表現の深みを獲得した彼らは、今一番勢いのあるバンドとして存在感を放っている。

その最新作を掲げて臨んだ全国19都市25公演のホールツアー「マカロックツアーvol.21 ～心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇～」は、発表と同時に大きな注目を集め、全公演が即日完売するほどの大反響となった。

そしてこの度、ツアーの中でもとりわけ高い熱量に包まれた 東京公演の模様を独占放送・配信。さらに今回は、ステージを終えたばかりのメンバーの表情をとらえた独占インタビュー映像も特別収録。公演直後だからこそ語られる、熱が冷めきらないままの本音や、今作への想い、ツアーを駆け抜ける中での心境など、ここでしか見られない貴重なコメントをお届けする。

東京ガーデンシアターが歓声と一体感で満たされた夜、最新曲から代表曲までを濃密に届けた渾身のライブパフォーマンスを余すことなくお届けする。

ツアーチケット全公演完売の勢いを証明する、今のマカロニえんぴつの“到達点”と“これから”を刻んだ特別なライブ。この機会に、そのすべてを体感してほしい。

ぜひお見逃しなく！

■番組概要

番組タイトル：『マカロニえんぴつ「マカロックツアーvol.21 ～心を覗いてシラけるより、ことばのシ

ワだけ増やしてゆけ篇～」』

放 送 日 時：４月29日（水・祝） 23時～25時

※予告なく放送時間の変更になる場合があります。

放 送／ 配 信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ ／フジテレビTWOsmart（スカパー! 番組配信のみ）

※スカパー! 放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可

能。

※放送終了後、スカパー! 番組配信にて１か月の見逃し配信を実施。

出演アーティスト：マカロニえんぴつ

番 組 U R L：https://otn.fujitv.co.jp/macaroniempitsutour2026