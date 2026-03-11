G North Cheri、ニューシングル「God Breath」リリース。金より心。東京から吐く神の息。ヤンガンの吐露が、鼓膜を震わせる。

株式会社STARBASE「God Breath」アートワーク

青森県五所川原市出身、東京を拠点に精力的に活動するラッパー G North Cheri（ジーノースシェリ）がニューシングル「God Breath」をリリースする。ビートは埼玉・東京で活動するプロデューサー/ビートメイカー Mr.Kanta（ミスターカンタ）と琉生（ルイ）の共同制作。

本作は東京の街で培ったリアルと揺るがない信念を綴った一曲であり、冷たさと芯に残る温度を併せもったサウンドがエモーショナルをさらに揺れ動かす。金より心。東京から吐き出す“神の息”。無機質な時代に一石を投じるヤンガンの吐露、鼓膜でキャッチしてほしい。

（各種配信サービス：https://lnk.to/GNC_GB）

翌日、3月12日（木）にはミュージックビデオもG North Cher Youtubeiチャンネルから公開予定。東京の生の空気を切り取るため、渋谷と"いつもの場所"で撮影されたミュージックビデオとなっている。特別な演出ではなく、集まった仲間たちとの自然な時間。東京の街を背景に、仲間たちがフレームに収まり、この曲の持つ“金より心”というメッセージを視覚的に表現している。飾らないリアルと、街の鼓動。それがそのままパッケージされたミュージックビデオとなっている。

「God Breath」MV サムネイル

「God Breath」ミュージックビデオ：https://youtu.be/3uJbHPmpxiY

●G North Cheri コメント●

本作は、約1年以上前、2人のプロデューサーと純粋な創作として制作された楽曲です。完成後に寄せられた反響を受け、今回リリースに至りました。多くのアーティストが集まる東京で「あいつやべぇな」と言われる存在になる――その覚悟と姿勢を音に落とし込んでいます。

現代ヒップホップの中で本作が重視するのは、虚勢や悪さではなく、人間の原点に立ち返り魂を奮い立たせること。「God Breath」というタイトルには、生きる意味を理解した上での自己表現という想いを込めました。MVでは、故郷を胸に抱きながら東京で前へ進む現在の姿を、渋谷と豊洲を舞台に描いています。レインボーブリッジを背景に、東京の光と影、そして地元の仲間と共に挑戦する覚悟を映像に刻みました。

●Mr.Kanta コメント●

今作はメロディを私が担当し、琉生がドラムとベースをやってくれました。ビートメーカー側が言葉にできない分それをCheriが言葉に変えてくれる。そんな良い循環が私たちには無意識にできていると思います。こだわりをふんだんに散りばめ、冒頭のタイトルだったり、カバーアートのロゴだったり、"おお!?"って感じさせる面白い内容になったと思います。

MVでは，ディレクターを担当してくれたDaddy Ninjaくんには自分の思い描いていた"絵"をわがままに口うるさく伝えました。彼のレンズを通してしっかり表現できている作品だと思います。是非、細部に着目していただけると嬉しいです。

●琉生 コメント●

この曲は、スタジオに入った瞬間の空気とノリをそのまま落とし込んだ一曲です。ビートメイクから仮レコーディングまで、かかった時間は約2時間で言葉にしきれない僕らの温度や違和感は、Cheriが矢面に立って代弁する。説明よりも衝動。理解よりも直感を大切に僕らは曲を作り続けています。MVは曲によって気分とか表情とか結構変わると思うんですが、この曲はビートもラップもノリから始まり完成した曲なのでいつも通りが映し出されてると思います。

この日は友達にも快諾で出演してもらって、遊び心がある撮影で楽しい一日でした。

●楽曲情報●

【リリース日】2026年3月11日（水）

【アーティスト名】 G North Cheri

【タイトル】God Breath

【レーベル】Beatlab Records

【各種配信サービス】https://lnk.to/GNC_GB

●G North Cheri プロフィール●

1999年生まれ 青森県 五所川原市出身。

東京を拠点に活動するラッパー。

自身の過去・夢・家族・仲間への想いを等身大の言葉でストレートに表現するリリック。自身の人生そのものをアートへと変換し続けるアーティストである。2023年よりキャリアをスタートし３枚のEPを

リリースと精力的に活動している。

[Instagram] https://www.instagram.com/g_north_cheri/

[Youtube] https://www.youtube.com/@GNorthCheri

●Mr.Kanta プロフィール●

1999年生まれ 埼玉・東京を拠点に活動するプロデューサー/ビートメイカー。小学生の頃にHipHopに出会い16歳でラップとビートメイクを始め、2021年に本格的に活動を始める。サンプリングを武器に硬質なドラムワークと現代のベースを織り混ぜ、ノスタルジーと新しさを感じさせるサウンドが特徴。国内、国外と数多くのアーティストに楽曲提供する。シーンの中で静かに確実に存在感を高めているビートメイカーの一人。

[Instagram] https://www.instagram.com/kanta_lohead/

[YouTube] https://www.youtube.com/@Mr_Kanta

●琉生 プロフィール●

1999年生まれ、青森県五所川原市出身。東京を拠点に活動するビートメイカー。12歳でHip Hopに出会い、23歳よりFL Studioを武器にビートメイクを開始。制作初期は十分な環境がなく、家のキッチンやマクドナルドでMacBookとヘッドホンのみを使ってビートを作り続けてきた。

現在までに制作したビートは800曲以上。

[Instagram] https://www.instagram.com/____cheffpoppa____/