『アイマス』シリーズ20周年記念！アイドルたちによる特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」がTOKYO MXにて2026年3月29日(日)放送決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年3月29日(日)18時よりTOKYO MXにて、『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念した『アイドルマスター』史上初の、アイドルたちによる地上波特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」の放送が決定したことをお知らせいたします。

20周年記念企画 地上波特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=66iiHGEXVoU ]

2026年3月29日(日)18時、TOKYO MX・YouTubeにて謎の番組が放送---！？

アイドルたちが月替わりＭＣでお届けしているトークバラエティ「愛(ハート)MAX!!!TV」の

第20回目の放送を覗き見できるみたいです！

ぜひ当日は一緒に放送を見てアイドル達の応援をお願いします！

番組内容

＜「愛(ハート)MAX!!!TV」とは…？＞

アイドルたちが月替わりでMCを担当しており、

毎週違ったテーマで、アイに溢れた視聴者様からのおすすめを、

番組スタッフが独断と偏見でピックアップして紹介していくトークバラエティ番組。

番組MCは夢見りあむと三峰 結華！

2人のMCラスト回となる第20回目の放送は、「今 聴きたい！アイドル曲特集」をお届け。

特別ゲストによるパフォーマンス披露もお見逃しなく！

番組ハッシュタグ

#アイマックスTV

放送日時

2026年3月29日(日) 18:00放送開始（予定）

出演者

MC 夢見りあむ、三峰 結華

特別ゲストは今後の発表をお楽しみに！

視聴媒体

リアルタイム放送：TOKYO MX

地上波同時配信：YouTube Live（アイドルマスターチャンネル）

アーカイブ配信：TVer、YouTube（アイドルマスターチャンネル）

※放送終了後、Tverにて1週間、YouTube（アイドルマスターチャンネル）にて1年間のアーカイブ配信を予定しております。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。

※各種視聴URLは後日公開いたします。

※予告なく変更・中止になる場合がございます。

番組関連サイト

TOKYO MX 番組公式サイト（https://s.mxtv.jp/variety/imas20th_sp/）

「愛(ハート)MAX!!!TV」番組公式サイト（https://idolmaster-official.jp/live_events/aimaxtv）

『アイドルマスター』とは

『アイドルマスター』シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツです。2005年にアミューズメント施設向けゲームとしてスタートし、現在では、スマートフォンアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、CD、アニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。

2025年7月26日（土）にシリーズ20周年を迎え、現在、「アイマス20周年イヤー」として各種施策を展開中です。

2026年7月24日（金）-26日（日）には20周年のフィナーレとして、「THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026」を京王アリーナTOKYOで開催予定です。

今後の「アイマス20周年イヤー」もぜひご注目ください。

■「THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026」公式サイト：https://idolmaster-official.jp/live_event/mr_idolworld2026/

・アイドルマスター ポータル：https://idolmaster-official.jp/

・アイドルマスター 公式X：https://x.com/imas_official

・アイドルマスター 20周年特設サイト：https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary

※本インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず下記のコピーライト表記の記載をお願いします。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc