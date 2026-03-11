『アイマス』シリーズ20周年記念！アイドルたちによる特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」がTOKYO MXにて2026年3月29日(日)放送決定！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年3月29日(日)18時よりTOKYO MXにて、『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念した『アイドルマスター』史上初の、アイドルたちによる地上波特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」の放送が決定したことをお知らせいたします。
20周年記念企画 地上波特別番組「愛(ハート)MAX!!!TV」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=66iiHGEXVoU ]
2026年3月29日(日)18時、TOKYO MX・YouTubeにて謎の番組が放送---！？
アイドルたちが月替わりＭＣでお届けしているトークバラエティ「愛(ハート)MAX!!!TV」の
第20回目の放送を覗き見できるみたいです！
ぜひ当日は一緒に放送を見てアイドル達の応援をお願いします！
番組内容
＜「愛(ハート)MAX!!!TV」とは…？＞
アイドルたちが月替わりでMCを担当しており、
毎週違ったテーマで、アイに溢れた視聴者様からのおすすめを、
番組スタッフが独断と偏見でピックアップして紹介していくトークバラエティ番組。
番組MCは夢見りあむと三峰 結華！
2人のMCラスト回となる第20回目の放送は、「今 聴きたい！アイドル曲特集」をお届け。
特別ゲストによるパフォーマンス披露もお見逃しなく！
番組ハッシュタグ
#アイマックスTV
放送日時
2026年3月29日(日) 18:00放送開始（予定）
出演者
MC 夢見りあむ、三峰 結華
特別ゲストは今後の発表をお楽しみに！
視聴媒体
リアルタイム放送：TOKYO MX
地上波同時配信：YouTube Live（アイドルマスターチャンネル）
アーカイブ配信：TVer、YouTube（アイドルマスターチャンネル）
※放送終了後、Tverにて1週間、YouTube（アイドルマスターチャンネル）にて1年間のアーカイブ配信を予定しております。
※YouTubeはGoogle LLC の商標です。
※各種視聴URLは後日公開いたします。
※予告なく変更・中止になる場合がございます。
番組関連サイト
TOKYO MX 番組公式サイト（https://s.mxtv.jp/variety/imas20th_sp/）
「愛(ハート)MAX!!!TV」番組公式サイト（https://idolmaster-official.jp/live_events/aimaxtv）
『アイドルマスター』とは
『アイドルマスター』シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツです。2005年にアミューズメント施設向けゲームとしてスタートし、現在では、スマートフォンアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、CD、アニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。
2025年7月26日（土）にシリーズ20周年を迎え、現在、「アイマス20周年イヤー」として各種施策を展開中です。
2026年7月24日（金）-26日（日）には20周年のフィナーレとして、「THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026」を京王アリーナTOKYOで開催予定です。
今後の「アイマス20周年イヤー」もぜひご注目ください。
■「THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026」公式サイト：https://idolmaster-official.jp/live_event/mr_idolworld2026/
・アイドルマスター ポータル：https://idolmaster-official.jp/
・アイドルマスター 公式X：https://x.com/imas_official
・アイドルマスター 20周年特設サイト：https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary
※本インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず下記のコピーライト表記の記載をお願いします。
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc