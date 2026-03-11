『アイドルマスター』シリーズ20周年記念特別企画　アイマス史上初！アイドルたちによる地上波番組『愛(ハート)MAX!!!TV（アイマックス・ティービー）』2026年3月29日（日）18時より放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちが出演する音楽バラエティ番組『愛(ハート)MAX!!!TV（アイマックス・ティービー）』を2026年3月29日（日）18時より放送いたします。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

なお、本番組はYouTube「アイドルマスターチャンネル」でのYouTube Liveによるリアルタイム配信のほか、TVerおよび同チャンネルにて期間限定で見逃し配信も実施いたします。

『アイドルマスター』シリーズ20周年記念企画の一環として、“アイマス”史上初となる”アイドル”たちによる地上波番組『愛(ハート)MAX!!!TV』をお届け！“アイマス”シリーズの垣根を越えてアイドルたちが出演する音楽バラエティ番組で、アイドルたちによるライブパフォーマンスに加え、スタジオトークやメッセージVTRを交えながら、アイドルたちや楽曲の魅力を多角的にお届けする構成となっております。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

MCは夢見りあむと三峰結華が担当します。同い年の19歳という共通点を持つ2人がどんな化学反応を起こすのか、軽快なトークにもご注目ください。

番組のテーマは、「今聴きたいアイドル曲」。さまざまな切り口でシリーズ横断の名曲を紹介いたします。往年の人気曲から最新曲まで、20年にわたり積み重ねられてきた楽曲の歴史を感じられるラインナップにご期待ください。

番組終盤では、「歌詞が刺さるアイドル曲」「思い出深いアイドル曲」を通して、アイドルとファンの関係性にもフォーカス。応援する側とされる側、それぞれの想いが交差するトークが、音楽番組の枠を超えたエモーショナルな時間を演出します。

“かわいい”“カッコいい”“熱い”“泣ける”――アイドル楽曲が持つ多彩な魅力を一夜に凝縮してお届けする『愛(ハート)MAX!!!TV』。20周年という節目にふさわしい、シリーズ横断の特別なコンテンツをぜひお楽しみください。

■番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 愛(ハート)MAX!!!TV（アイマックス・ティービー）

【放送日時】 2026年3月29日（日）18:00～19:00

【配 信】 YouTube「アイドルマスターチャンネル」内YouTube Liveにてリアルタイム配信

TVer、YouTube「アイドルマスターチャンネル」にて期間限定で無料見逃し配信

【出 演】 番組MC：夢見りあむ、三峰 結華

その他ゲストは後日発表

【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/imas20th_sp/

【関連リンク】▼【公式】アイドルマスター ポータル（アイマス）

https://idolmaster-official.jp/

▼アイドルマスター公式

https://x.com/imas_official

▼YouTube アイドルマスターチャンネル

https://www.youtube.com/@imas-official

■アイドルマスターとは

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「アイドルマスター」シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツです。

2005年にアミューズメント施設向けゲームとしてスタートし、現在では、スマートフォンアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、CD、アニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。2025年7月26日（土）にシリーズ20周年を迎え、「アイマス20周年イヤー」として各種施策を展開中です。

12月13日（土）・14日（日）には合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」を京セラドーム大阪で開催し、約39万人（配信含む）を動員。2026年7月24日（金）～26日（日）にはフィナーレとして「THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026」を京王アリーナTOKYOで開催予定です。

今後の「アイマス20周年イヤー」もぜひご注目ください。