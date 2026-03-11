東武トップツアーズ、2026年4月1日付 重要人事について
東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）では、2026年3月11日開催の取締役会において、以下のとおり重要な人事を決定しましたので、お知らせいたします。
なお、役員（取締役及び監査役）については、3月26日の定時株主総会及び株主総会後に開催される取締役会にて選任予定となります。
（2026年3月26日付）
【取締役・監査役】
１.代表取締役 会長執行役員 前田 隆平
２.代表取締役 社長執行役員 百木田 康二
３.代表取締役 副社長執行役員 兼 営業統括本部長 脇坂 克也
４.取締役 執行役員 管理統括本部長 兼 情報セキュリティ最高責任者 守都 正候（新任）
（現 取締役 執行役員 営業統括本部 東武沿線事業担当）
５.取締役 執行役員 営業統括本部 事業管理・新規事業担当 安原 弘文
６.取締役 執行役員 コンプライアンス室長 兼 お客さま相談室長 篠原 和彦
７.常勤監査役 秋葉 康彦
８.常勤監査役 村上 義明
９.監査役 青柳 健司
（退任予定）
徳野 浩司 取締役（執行役員 管理統括本部長 兼 情報セキュリティ最高責任者）は、
2026年3月26日開催の定時株主総会終結のときをもって退任予定。
2026年4月１日付で一般社団法人日本旅行業協会に出向予定。
（2026年4月1日付）
【執行役員】
10.常務執行役員 営業統括本部 副本部長 営業統括担当 兼 東武沿線事業担当 森本 丈司（新任）
（現 執行役員 営業統括本部 部長（営業統括担当））
11.常務執行役員 営業統括本部 副本部長 営業開発担当 兼 特定イベント・顧客開発担当 阿部 光太郎（新任）
(現 執行役員 営業統括本部 特定イベント・顧客開発担当）
12.常務執行役員 管理統括本部 副本部長 兼 人事総務部長 白幡 泰三（新任）
(現 執行役員 管理統括本部 人事総務部長）
13.執行役員 営業統括本部 教育事業推進部長 村見 拓一
14.執行役員 営業統括本部 地域創生事業、スポーツ文化事業推進担当 足立 雅彦
15.執行役員 営業統括本部 インバウンド事業推進、在外子会社担当 兼 インバウンド事業推進部長 兼 TOPTOUR EUROPE LIMITED社長 三上 佳博
16.執行役員 営業統括本部 日光事業戦略担当 兼 （出向）株式会社日光自然博物館 菅原 慎一
17.執行役員 営業統括本部 企画仕入、個人事業推進、D2C事業推進担当 尾崎 利行
18.執行役員 管理統括本部 経営戦略部長 兼 情報セキュリティ対策室長 本間 浩一
（退任予定）
山田 徹 執行役員は3月31日をもって執行役員を退任。
尚、株式会社トップ・スタッフ 代表取締役社長は重任予定。
【本社 部長・室長】
19.管理統括本部 人事総務部 能力開発室長 兼 人事総務部 副部長 波部 圭秀
20.管理統括本部 財務経理部長 生田目 昌明
21.管理統括本部 IT戦略部長 住本 卓巳
22.営業統括本部 部長（営業統括担当） 亀嶋 昭雄
23.営業統括本部 未来共創ラボ 部長 篠原 俊成
24.営業統括本部 地域創生・ソーシャルデザイン推進部長 坂本 光史
25.営業統括本部 地域創生・ソーシャルデザイン推進部 部長（地域創生担当） 望月 康紀
26.営業統括本部 地域創生・ソーシャルデザイン推進部 部長（大会・イベントデザイン、宗教文化事業担当）兼 曹洞宗宗務庁分室長 植田 伸幸
27.営業統括本部 インバウンド事業推進部 部長 兼 訪日事業部長 草場 孝義
28.営業統括本部 スポーツ事業推進部長 久保地 正治
29.営業統括本部 東武沿線事業推進部長 村井 良子
30.営業統括本部 D2C事業推進部長 後藤 輝大
31.営業統括本部 国内旅行部長 安川 朋子
32.営業統括本部 海外旅行部長兼 エンパイヤ旅行センター長 兼 新橋発券センター長 福田 綾子
【支社長・統括部長】
33.営業統括本部 北海道統括部長 兼 北海道インバウンドセンター長 飯田 雅晴
34.営業統括本部 東北統括部長 小松 健夫
35.営業統括本部 首都圏統括部長 田口 英之
36.営業統括本部 東京支社長 兼 BTM営業部長 北舘 伸哉
37.営業統括本部 東京支社 販売部長 兼 営業統括本部 部長（コーポレート・マーケティング担当） 兼 BTM営業部 日揮トラベルデスク 営業部長 吉野 伸彦
38.営業統括本部 中部統括部長 兼 営業統括本部 部長（愛知・名古屋2026大会担当）吉田 俊介
39.営業統括本部 関西支社長 宮本 暁野
40.営業統括本部 中四国統括部長 小坂 正宏
41.営業統括本部 九州統括部長 兼 九州業務センター長 大矢野 健