埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社Solo Arenaと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、「見えない努力を、テクノロジーで可視化する」をテーマにPLAYGROUND 360° (プレグラ360°)などを用いてサッカーの練習環境をより高みへ押し上げる事業を展開する株式会社Solo Arena（東京都新宿区、井手航輔）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■株式会社Solo Arena 井手航輔 様コメント

「サッカーが地域の文化として根付き、街と共に成長していく。COEDO川越FCの取り組みは、その理想的な形の一つだと感じています。川越から新しいサッカーの価値が生まれ、日本全国へ広がっていくことを楽しみにしています。心から応援しています。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 神戸駿宏 コメント

「この度、PLAYGROUND 360° (プレグラ360°)など先進的なトレーニング機器を用いて、サッカーの練習環境を押し上げる事業を展開する井手様と歩みを共にすることになりました。井手様自身、LA GALAXYユースや、LA LIGA所属CDレガネスなど様々な環境でのサッカー経験を経て、その経験をもとに、アメリカなどでは当たり前にあったサッカーの自主錬施設等の環境を整備し、日本のサッカー界に貢献できる最高の機会を提案すべく、活動をされております。

そんな井手様とこの度お取り組みを共にできること、Jリーグを目指す我々COEDO KAWAGOE F.Cにとって、非常に有意義なパートナーシップになると確信しております。

ぜひ共に日本サッカー界と川越を盛り上げましょう！」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com