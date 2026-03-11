株式会社エフエム大阪

超ときめき(ハート)宣伝部にとって10周年イヤーを締めくくるオリジナルアルバム「ときめきえがお」リリースを記念して、

超ときめき(ハート)宣伝部とFM大阪のコラボ企画を実施します！

題して「超ときめき(ハート)宣伝部10th × FM大阪55th Anniversary 『ときめき(ハート)FM大阪宣伝部』」

3月放送の複数番組にわたり、アルバム収録曲をメンバーの解説付きでOA！

「ときめきえがお」を超(ハート)宣伝しちゃいます(ハート)

「ときめきえがお」の魅力をたっぷりお届けする1か月。FM大阪をお聴き逃しなく(ハート)

【概要】

■タイトル：超ときめき(ハート)宣伝部10th × FM大阪55th Anniversary 「ときめき(ハート)FM大阪宣伝部」

■放送番組： 3月12日(木)「アサトク」(5:00～7:00内)

3月13日(金)「なんMEGA!」(12:00～15:00内)

3月15日(日)「Kolokolのレディオ・コロコリズム」(21:30～22:00内)

3月19日(木)「LOVE FLAP」(11:30～13:55)

3月16日(月)～19日(木)「HIT STREET」(24:55～25:00)

3月30日(月)「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER」(20:00～20:30)

※3月30日(月)のどこかのワイド番組でもOA(ハート)

■詳しくは：https://www.fmosaka.net/_ct/17826428