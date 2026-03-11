【SA VILLE / SA VIE】公開：人気スタイリスト由田静さんとともにお気に入りの旅へ。

株式会社ファーイーストカンパニー

“私らしさ”を大切に、自由なライフスタイルを楽しむファッショニスタが、 SA VILLE / SA VIE の服とともにお気に入りの旅へ。

第2回はスタイリストの由田静さんが登場。メンズのファッションウィーク中に訪れたパリで過ごした10日間の模様をお届けします。

「新しい人と知り合うことができること。それが私が旅をすることで手に入れる最大の喜びです。」と語ってくれたパリの旅。SA VILLE / SA VIEの服とともにぜひご覧ください。

Meeting new people is the greatest joy I find in traveling.

Because I love staying active, I often join small activities like meditation yoga or running when I’m on the road. Even at these kinds of gatherings, the most unexpected encounters can happen.

This time was no different. I met not only Parisians who live in the city, but also fellow travelers like myself-and once again, my circle of wonderful friends grew a little wider.

新しい人と知り合うことができること。それが私が旅をすることで手に入れる最大の喜びです。体を動かすことが好きなので、旅先ではメディテーションヨガやランニングなど、ちょっとしたアクティビティに参加するようにしているのですが、そんなイベントでも思いがけない出会いが。今回も、現地に住むパリジャンはもちろん、自分と同じ旅行者など、素敵な友人の輪が広がりました。

Shizuka Yoshida

Tailored Jacket

愛知県、尾州産地のテキスタイルメーカーで織り上げたウールジョーゼット素材に、含浸加工で張り感を出した別注素材を使用した、シングルのテーラードジャケット。マスキュリンさを表現する大きめのショルダーと大きめの衿がポイント。

ジャケットのサイズ感にこだわった１着です。

ハードジョーゼットテーラードジャケット(https://www.anayi.com/items/12251710010?utm_medium=referral&utm_campaign=260311)

\97,900（tax in）

Tiered Dress

チュールとオーガンジーの特性を併せ持つシアー素材を使用した、繊細な透け感がセンシュアルな魅力を高めてくれるレイヤードワンピース。

インナー次第で印象ががらりと変わるので、デイリーからドレスアップまで幅広く活躍します。

前後どちらでも着用出来るのも嬉しいポイント。

インナー付きなので1枚ではもちろん、パンツやトップスとの重ね着も映える、着こなし自在な主役アイテムです。

チューガンジーティアードワンピース(https://www.anayi.com/items/12261714100?utm_medium=referral&utm_campaign=260311)

\79,200（tax in）

由田静／Shizuka Yoshida

スタイリスト酒井美方子に師事し、独立。トレンドをミックスしたキャッチーなスタイリングに定評があり、ファッション誌をはじめ、広告などで幅広く活躍する。リサーチ力にも定評があり、アップカミングなブランドの発掘にも余念がない。

Instagram @shizuka_yoshida_(https://www.instagram.com/shizuka_yoshida_/)

SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」

誰かのかたわらに寄り添うのではなく

彼女の場所 SA VILLE で

より彼女らしい人生 SA VIE を

ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。

