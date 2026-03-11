【西表島ホテル】市場にほぼ出回らないマンゴーを生産者の想いと共に堪能する「至福のマンゴーモーニング」開催

星野リゾートマンゴーをふんだんに使った「マンゴーモーニングセット」

世界自然遺産に登録された西表島（いりおもてじま）で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年6月26日～7月31日の期間、市場にほぼ出回らないマンゴーを生産者の想いと共に堪能する「至福のマンゴーモーニング」を今年も開催します。本プログラムでは、農園を訪れるツアーに参加し農家から直接こだわりを学びます。さらに今年は、農家直伝の目利きを凝らして選んだ1玉をお土産として収穫する体験が加わりました。最後には、その日に食べごろを迎えたマンゴーをモーニングセットで味わいます。農家が丁寧に育てたマンゴーを知ってほしいと考え、収穫最盛期限定で開催します。

樹上で完熟させる西表島の濃厚なマンゴー香り高さが特徴的な西表島のマンゴー

マンゴーはとてもデリケートで、温度や日差しにも影響を受けやすいため、国内ではボイラーを使用して栽培されることが一般的です。一方、八重山諸島は亜熱帯に位置し、温暖な気候が1年中続くため、マンゴー栽培に適した環境であり、八重山のマンゴーはすべてボイラーを使用しない「無加温ハウス栽培」で育てられます。じっくりと樹上で完熟させてから収穫するため、加温したマンゴーよりも糖度が高く（＊1）、自然な完熟果の芳醇な香りと甘味・酸味のバランスの良い濃厚なマンゴーが育ちます。（＊2）また、生産量の95%ほどが個選個販（＊3）であるため、市場に出回ることはほぼありません。

「至福のマンゴーモーニング」の特徴1 早朝に農園を訪れ、農家から栽培のこだわりを聞くマンゴーの収穫最盛期に農家からこだわりを学ぶ

収穫が行われる朝の時間帯にマンゴー農園を訪れ、農家から直接話を聞き、栽培のこだわりや美味しさの秘密などを学びます。西表島で夏と言えば、マンゴーの収穫最盛期です。西表島のマンゴーは糖度と酸味の両方が高く、香り高さが特徴です。樹上でぎりぎりまで甘味を蓄えたマンゴーは完熟を迎えると、果実の重さで枝から離れ落下します。訪問先の農園では、収穫のタイミングにこだわり、自然に落果したマンゴーのみを収穫しています。爽やかな朝の太陽の光を浴びながら、マンゴーの魅力やこだわりを知る贅沢な時間を過ごすことができます。

2 美味しい1玉を見極める”目利き”を体験。農家のお墨付きマンゴーを収穫【NEW】香り高さが特徴の西表島のマンゴー

西表島のマンゴーについて知った後は、実際に収穫を体験します。色や大きさなど、農家だからこそ知る美味しいマンゴーの見分け方を教わります。農家直伝の目利きを凝らして選んだお気に入りの一玉は、そのままお土産として収穫。マンゴーは追熟型果実（＊4）なので、収穫したマンゴーは旅のお土産にぴったりです。食べ頃も教えてもらえるので、甘く熟すまで家に帰ってからも楽しみが続きます。

＊4 収穫後も成熟が続き甘みが増したり柔らかくなったりする果物のこと

3 その日一番のマンゴーを満喫する至福のモーニングセットマンゴーモーニングセット

ホテルに戻った後はいよいよ、こだわりのマンゴーをたっぷり使った「マンゴーモーニングセット」を味わいます。マンゴーをふんだんに使った厚切りフレンチトーストや、パルフェサラダなど爽やかな朝にぴったりのモーニングセットです。さらに農家が厳選した、その日に食べごろを迎えたマンゴーを朝食時にカットし新鮮な状態で堪能できます。栽培されている環境を実際に見て、そのこだわりを知ったからこそ、より一層美味しさを実感できます。マンゴー好きには堪らない体験で一日を始めることができます。

「至福のマンゴーモーニング」概要

期間 ：2026年6月26日～7月31日の金土日限定

時間 ：6:00～8:00

料金 ：2名以上参加の場合1人あたり11,000円（税・サービス料込）

＊1名参加の場合14,300円

含まれるもの：農園ツアー、マンゴーモーニングセット、マンゴー1人1玉

定員 ：1組限定（1組4名まで）

対象 ：宿泊者

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/）にて2日前16時までに要予約

備考 ：マンゴーの栽培状況や天候状況により内容が変更や中止になる場合があります。

西表島トロピカルフルーツ生産組合

西表島の西部地区にあるトロピカルフルーツ生産農家が集まって結成された組合。新たな発想を積極的に取り入れながら、地域の課題を農業を通じて解決するための活動に取り組んでいます。島内にあるものを利用して堆肥を作り、有機質肥料を使用した美味しい果物の生産ができる体制構築のための活動など、島内での持続可能な農業の循環構築を目指しています。

西表島トロピカルフルーツ生産組合

西表島ホテル by 星野リゾート

西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを、一年を通して提案します。

西表島ホテル外観

