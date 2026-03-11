オメガ3脂肪酸の一種、α‐リノレン酸の機能性表示食品　肌の保湿力を高め、肌の潤いを保つ JOYL「AJINOMOTO ブランド 毎日(R)アマニ油」パッケージリニューアル

株式会社Ｊ-オイルミルズ

株式会社J-オイルミルズ（東京都中央区、代表取締役社長執行役員 CEO：春山 裕一郎）は、α-リノレン酸の働きにより肌の保湿力を高め、肌の潤いを保つ機能性表示食品 JOYL「AJINOMOTO ブランド 毎日(R)アマニ油」のパッケージをリニューアルし、2026年4月以降、全国で順次発売します。

JOYL「AJINOMOTO ブランド 毎日(R)アマニ油」90g 鮮度キープボトル／326g 鮮度キープボトル

JOYL「AJINOMOTO ブランド 毎日(R)アマニ油」は、アマニ油100％の機能性表示食品です。アマニ油は、アマ科に属する「アマ」という植物の種子を原料とした食用油で、オメガ3（n-3系）脂肪酸の一種であるα-リノレン酸を豊富に含んでいます。α-リノレン酸は、本製品の機能性関与成分で、肌の保湿力を高め、肌の潤いを保つ機能が報告されています。クセが無いので、そのままでも、サラダやジュース、スープ、味噌汁などにもかけて、手軽にお使いいただけます。

今回、「肌の保湿力を高め、潤いを保つ」という機能がわかりやすく伝わるパッケージデザインにリニューアルしました。

【製品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38494/table/298_1_87b205e4d10fdb6c38513bde4b143287.jpg?v=202603110651 ]

【機能性表示食品の届出内容】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38494/table/298_2_a002a190004949ebc749113876871c56.jpg?v=202603110651 ]

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

株式会社J-オイルミルズ

株式会社J-オイルミルズ（東証プライム市場、証券コード2613）は2004 年に製油業界の３社が統合して誕生した、味の素グループの食用油メーカーです。JOYL「AJINOMOTO ブランド オリーブオイル」をはじめとする油脂製品を主力とし、特に業務用油脂では高いシェアを誇ります。マーガリン類、油糧（ミール）、スターチ、機能性素材など幅広い事業を展開しており、プラスチック使用量を６割以上（※注）削減した紙パックの食用油「スマートグリーンパック(R)」シリーズやCFP（Carbon Footprint of Products）マークを取得した業務用の長持ち油「長徳(R)」シリーズなど、植物由来の原料から価値を引き出し「おいしさ×健康×低負荷」の実現を目指しています。

詳細については https://www.j-oil.com/ をご参照ください。

（※注） 当社計算。従来のプラスチック製の同容量帯容器と比較した場合。