2024年3月に公開された超話題作　映画『ゴールド・ボーイ』の公開2周年記念ティーチイン・トークショー付き上映会の開催が決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、3月22日に映画『ゴールド・ボーイ』のティーチイン・トークショー付き上映会を開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

3月22日（日）に上野・飛行船シアターにて映画『ゴールド・ボーイ』の公開2周年を記念してティーチイン・トークショー付き上映会の開催が決定しました。世間を賑わせたあの名作を、映画スタッフ・映画好きタレントによる豪華トークショーと共に再び大スクリーンでお楽しみください。

【イベント名】

公開2周年記念！映画『ゴールド・ボーイ』ティーチイン・トークショー付き上映会

【日程】

2026年3月22日(日) 10:00開場／10:20開演

【会場】

飛行船シアター（東京都台東区東上野４丁目２４－１１）

【登壇者】

・白金（製作総指揮）

・宗賢次郎（照明）

・ジャガモンド斉藤

・松井咲子

・関根ささら

【料金】

各作品2,000円（全席指定・税込）※未就学児入場不可

【入場者プレゼント】

「ゴールド・ボーイ」黄金ステッカー

【チケット情報】

3月11日（水）18:00～下記販売URLで発売開始

＜販売URL＞

https://ticket-event.tstar.jp/cart/performances/360729/agreement

※枚数制限：お1人様8枚まで

※決済方法：クレジットカード／現金

※引取方法：電子チケット

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

【お問合せ】

ブシロードムーブイベント担当

bmo_event@bushiroad.com

【禁止および注意事項】

・飛ぶ／跳ねる／暴れる／通路への移動など、座席を離れての過度な行為や暴れるような動き、周りのお客様の迷惑になる行為は不可

・火器類、火薬を使ったクラッカーや、笛・弦楽器・管楽器などの音が出る物の持ち込みは不可

・うちわやタオルなどで後ろの人の視界を遮るような応援グッズなどの持ち込みは不可

・撮影・録音・録画行為（携帯カメラ含む）

・定められた座席でのみ鑑賞可能。全席指定席です。

・スマホ等はマナーモードまたは電源オフにしてください。

・会場に更衣スペースはなく、トイレでの着替えも不可となります。

・体調管理（検温、手洗い、咳エチケットなど）にご協力をお願いいたします。発熱や咳などある場合はご来場をお控えください。

・他のお客さんや会場に迷惑がかかるような行為があった場合、スタッフから注意・退場を求める可能性がございますのでその際は指示に従ってください。その際のチケット返金はなしとなります。また上映中止の可能性もございます。

・プレゼント・ファンレターはお控えください。プレゼントボックスも設置は致しません。

・感染症拡大や天変地異、その他主催者の判断により、開催中止や、内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合も、交通費や宿泊費などの補償はいたしかねます。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・営利を目的として転売された入場券及びインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券による御入場はお断りします。

・チケットは第三者への転売やオークションでの転売を固く禁止致します。その理由、目的に関わらず一切の転売を禁止しております。転売行為にて入手されたチケットでのイベント入場は、お断り致します。

・車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベントの予定は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・劇場内での写真撮影（携帯カメラ含む）や録音は固くお断りいたします。

・いかなる事情が生じましても、ご購入後・お引き換え後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

＜映画『ゴールド・ボーイ』概要＞

■作品概要

原作は、中国のベストセラー作家・紫金陳（ズー・ジェンチン）の「坏小孩」 (The Gone Child)。 殺人犯と少年たちの心理戦を描いた本作は、動画サイト「iQIYI（アイチーイー）」でドラマ化され、総再生回数20億回※を突破する大ヒットを記録。このアジア最高峰ドラマの原作小説の舞台を沖縄に移し、日本映画化に挑んだ。最高のクライム・エンターテインメントがここに誕生！

※iQIYI JAPAN調べ

■スタッフ

企画：許 曄、製作総指揮：白 金(KING BAI)、監督：金子修介、

原作：小説「坏小孩」（The Gone Child）by ズー・ジンチェン（紫金陳）

プロデューサー：仲野潤一、脚本：港 岳彦、音楽：谷口尚久、撮影：柳島克己（J.S.C）、

照明：宗 賢次郎（J.S.L）、美術：野々垣 聡、録音：小松崎永行、アクション監督：香純 恭、

特機：奥田 悟、音響効果：柴崎憲治、編集：洲崎千恵子、助監督：村上秀晃、

キャスティングディレクター：吉川威史、装飾：山田好男、スタイリスト：袴田知世枝、ヘアメイク：本田真理子、

スクリプター：吉田久美子、製作担当：間口 彰 大田康一

■キャスト

岡田将生、黒木華、羽村仁成、星乃あんな、前出燿志、松井玲奈、北村一輝、江口洋介

■公開日

2024年3月8日(金)全国公開

配給：東京テアトル／チームジョイ

宣伝：ブシロードムーブ

■ゴールド・ボーイ公式

公式サイト：https://gold-boy.com

公式X：https://twitter.com/goldboy_movie

公式Instagram：https://www.instagram.com/goldboy_movie/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@goldboy_movie

■版権表記

(C)2024 GOLD BOY