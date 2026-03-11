横浜健康経営認証２０２６「クラスＡＡＡ」に認定

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）の主力生産拠点である横浜磯子事業場（横浜市磯子区新森町1番地）は、横浜市が実施する「横浜健康経営認証」において、最高位である「クラスAAA」に認定されました。

「横浜健康経営認証」は、従業員の健康づくりを経営的な視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」に取り組む事業所を、横浜市が認証する制度です。

当社は、「社員の健康は本人や家族の幸せの基盤であるとともに、会社が持続的に発展していくための最も大切な財産である」との考えのもと、社員一人ひとりがやりがいを持って活力高く働き、健康的で豊かな人生を送れるように、社員の健康保持・増進に積極的に取り組んでいます。今後も、社員一人ひとりの健康支援を続けていくとともに、商品・サービスを通じ、すべての人の活力ある健康的な生活に貢献してまいります。

【ご参考】

当社ホームページ 「健康経営への取り組み」の詳細はこちらをご参照ください。

https://www.nisshin-oillio.com/company/sustainability/health_management/