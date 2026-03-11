【サンシャインシティプリンスホテル】「ムーミンスペシャルルーム」を4月11日(土)より新たに販売開始

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、ムーミンの物語の世界観をアトラクションや展示施設で体験できるテーマパーク、“ムーミンバレーパーク”とコラボレーションした「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」を2026年4月11日(土)より販売いたします。

ムーミン・コミックス「家をたてよう」のイラストに囲まれた、「ムーミンスペシャルルーム」

アニメやゲーム、アート作品まで、年間を通して多種多様なコンテンツとのコラボレーションを展開している当ホテルでは、池袋エリアのポテンシャルを生かし、今後もお客さまのニーズにお応えしながら、街の活性化と発展に寄与してまいります。

滞在が楽しくなる、ホテルならではのさまざまな体験

◆“パンケーキ朝食”はムーミンバレーパークのロゴ入りパンケーキにオムレツなどのホテルらしさに加

え、ムーミンママのエプロン柄をイメージしたラディッシュなど、ムーミンの物語を随所に体感いた

だけるメニュー内容に変更。

◆お部屋はムーミン・コミックスの題材をテーマにした壁紙で世界観を演出。

◆普段使いが出来る、充実したお持ち帰り用アメニティ(タオルセット、トートバッグ、フラグメント

ケース、ホテルカードキーホルダー)をご用意。

◆ムーミンのイラストが入った3種のオリジナルコーヒーセットをご用意。お部屋でも寛ぎのひととき

を提供。

メニュー内容を変更した「パンケーキ朝食」メニュー内容を変更した「パンケーキ朝食」

2026年 ムーミンバレーパークコラボレーション 「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」 概要

宿泊期間 2026年4月11日(土)～2027年3月31日(火)

料金 【パンケーキ朝食付き】 \24,400より (1室2名さまご利用時の1名さま)

【ブッフェ朝食付き】 \23,800より (1室2名さまご利用時の1名さま)

ご予約 2026年3月11日(水)より、ホテル公式Webサイト内専用ページにて受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/moomin/2026/

お電話でのお問合せは、宿泊予約 TEL：03‐5954‐2238 (10:30A.M.～5:00P.M.)

※料金には1名さまの1泊室料、朝食(ブッフェ朝食またはパンケーキ朝食)、アメニティ各種、ムーミン

バレーパークからの贈り物(タオルセット)、ムーミンバレーパーク入園引換券、消費税、サービス料

が含まれております。別途宿泊税(\100から\200)がかかる場合がございます。その際にはフロント

にてお支払いください。

※オリジナルカードキーはご宿泊者特典として使用後、そのままお持ち帰りいただけます。

※ムーミンバレーパーク入園引換券はチェックアウト日にご利用可能なものをチェックイン時フロント

にてお渡しいたします。

※予期せぬ事態(天候不良や天災など)が発生した場合、ムーミンバレーパークが急遽休園する場合がご

ざいます。その際は、ホテルよりその旨、ご連絡させていただきます。

※食物アレルギーへの対応についてはこちらを参照ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※本情報は、2026年3月11日現在のものであり、宿泊期間中変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

ムーミンバレーパークとは・・・

ムーミンバレーパークは、シーズンごとにさまざまなイベントを定期的に開催しており、老若男女問わず多くのお客さまが訪れる関東の人気スポットとなっております。当ホテルのある豊島区・池袋からも西武池袋線・池袋駅より乗り換えなしで最寄り駅までアクセス出来る利便性の良さでご好評をいただいております。