【修理件数3万点突破、前年比120％】バリュエンス、修理サービス「ALLU REPAIR」を「修理工房なんぼや」に名称変更

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、修理サービス「ALLU REPAIR」を、2026年3月11日（水）より「修理工房なんぼや」へ名称変更することをお知らせいたします。また、サービス内の「ALLU WATCH REPAIR」は「時計修理工房なんぼや」へ、「ALLU BAG REPAIR」は「バッグ修理工房なんぼや」へ、それぞれ名称を変更いたします。

修理需要の高まりを背景に、修理件数は3万点を突破

近年、物を長く大切に使う価値観の広がりやサステナビリティ意識の高まりを背景に、ブランド品の修理ニーズが拡大しています。当社の修理サービスにおいても利用件数は増加しており、2025年度の実績は以下の通りとなりました。

【FY25 修理サービス実績】

・修理件数：30,000点以上

・前年比：120％

・顧客満足度：92％

※前年比は修理件数ベース（2024年8月期比）

※顧客満足度は2024年9月～2025年8月 修理工房なんぼや 実施時計修理アンケート結果より

「対面で細かく相談できて安心」「なんぼや経由で依頼できるため信頼して任せられる」「駅近店舗で気軽に相談できて便利」といった声が寄せられており、全国に店舗を展開する「なんぼや」を窓口とした修理相談の利便性が高く評価されています。

「ALLU REPAIR」から「修理工房なんぼや」へ

当社は2017年11月より時計修理サービスをスタートし、時計・バッグ・靴と対応ジャンルを拡大、「ALLU REPAIR」として修理サービスを提供してまいりました。今回、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、ブランド買取サービスとして広く知られている「なんぼや」の名称を修理サービスにも使用し、サービスの分かりやすさと安心感の向上を図ります。

資産価値をつなぐ修理サービスへ

「修理工房なんぼや」は、単なる修理にとどまらず、資産価値をできる限り維持することを意識した修理サービスを提供しています。個人のお客さまのみならず、法人のお客さまからの修理のご依頼にも対応しているほか、当社で取り扱う商品も販売前にメンテナンスを行う等、物の価値を未来へつなぎ、長く活かすお手伝いをしています。今後も「Circular Design Company」として、モノの廃棄を抑制し、売却や修理といった多様な選択肢を提案することで、循環型社会の形成に貢献してまいります。



■修理工房なんぼや 概要

受付方法：全国の「なんぼや」「古美術八光堂」各店、公式LINE、宅配修理

支払い方法：代金引換／銀行振込／クレジットカード決済

公式サイト：https://nanboya.com/repair/

＜時計修理工房なんぼや＞

対応内容：電池交換、オーバーホール、外装研磨、外装修理

公式サイト：https://nanboya.com/watch-repair/

＜バッグ修理工房なんぼや＞

対応内容：クリーニング、色補修、持ち手・ファスナー・金具交換、ほつれ修理、靴修理

公式サイト：https://nanboya.com/bag-repair/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。