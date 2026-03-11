『アオアシ』や『チ。』など大ヒット漫画を輩出した人気青年誌とのオーディションイベント！『豪華5ページ！グラビア掲載！「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面掲載オーディション』を本日より開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、幅広い世代に人気の青年向けコミック雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」において5ページにわたるグラビアページへモデルとして出演できるライバーを決定するイベント、『豪華5ページ！グラビア掲載！「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面掲載オーディション』を、2026年3月11日（水）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

このたび開催する『豪華5ページ！グラビア掲載！「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面掲載オーディション』は、1980年の創刊以降、20-30代の男性を中心に幅広い人気を誇り、『アオアシ』、『チ。』など大ヒット漫画を輩出し、『土竜の唄』、『九条の大罪』などの人気作を連載している「週刊ビッグコミックスピリッツ」とコラボレーションする初のイベントとなります。ドラマ化・映画化される作品も多く、独自の感性を持つ娯楽作・話題作を多数掲載する同誌とのイベントは、これまで数多くのアイドルやタレントが華やかに誌面を飾ってきた注目度の高い巻頭含むグラビアページ掲載の権利を獲得できるもので、モデルやタレント活動を目指すイチナナライバーの活躍の場を創出したい、という思いから実施に至りました。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーで18歳以上39歳以下の女性であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞した方、またオーディションで選出された計6名のライバーは、2026年6月頃に発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面のグラビアページにモデルとして掲載されます。

人気青年誌にて“グラビアモデル”として華やかに誌面を彩るイチナナライバーが決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

『豪華5ページ！グラビア掲載！「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面掲載オーディション』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年3月11日（水）～3月25日（水）

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・18歳以上39歳以下の女性の方

・水着での出演が可能な方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

※本人がお一人で参加できるライバーが対象となります（同伴者や動物およびペット等と一緒に参加することはできません）

■プライズ（賞品）

・『週刊ビッグコミックスピリッツ』掲載

※ランキングによって、巻頭・巻末などの掲載面、および掲載ボリュームが変動いたします

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください

『週刊ビッグコミックスピリッツ』について

「週刊ビッグコミックスピリッツ」は小学館から発行されている青年コミック誌です。

発売日は毎週月曜日。

「時代の空気」を体現したメジャー作から漫画史に残る傑作まで多様な作品を輩出しています。

■公式HP： https://bigcomicbros.net

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw