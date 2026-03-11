【京都外大】京都外国語大学・京都外国語短期大学 新学長就任のお知らせ
京都外国語大学・京都外国語短期大学（所在地：京都市右京区 理事長：北 寿郎）は、2022年より学長を務めた小野 隆啓教授の退任に伴い、北 寿郎理事長が学長を兼務して2026年4月1日付で就任いたしますので、お知らせします。
氏 名 ： 北 寿郎（きた・としろう）
任 期 ： 2026年（令和8年）4月1日～2030年（令和12年）3月31日
専 門 ： 経営学、コンピューターサイエンス
学 位 ：工学博士（名古屋大学）／1990年（平成 2年）10月
生年月日 ： 1952年（昭和27年）1月1日（満74歳）
略 歴
1976（昭和51）年4月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社
2001（平成13）年2月 NTTコミュニケーションズ株式会社（～2004年3月）
2004（平成16）年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授（～2022年3月）
2013（平成25）年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科長（～2015年3月）
2014（平成26）年6月 株式会社ナカヨ社外取締役（～2022年6月）
2022（令和4）年4月 同志社大学 名誉教授
2025（令和7）年3月 学校法人京都外国語大学 理事
2025（令和7）年6月 学校法人京都外国語大学 理事長
2026（令和8）年4月 京都外国語大学・京都外国語短期大学 学長就任予定
【本件に関するお問い合わせ先】
京都外国語大学・京都外国語短期大学 学長室〔担当：祖父江・杉田〕
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6
TEL：075-322-6710 FAX：075-322-6751 E-mail：cpi@kufs.ac.jp