リテールAIとリテールメディアの最前線 小売DXの進化で変わる、メーカー営業に求められる新たな視点 オンラインセミナー 4月22日開催　株式会社マーケティング研究協会

2026年4月22日開催リテールAIとリテールメディアの最前線

「AI」「データ活用」「リテールメディア」

こうした言葉を耳にする機会は増えている一方で、

「重要そうだとは思うが、営業として何をどう変えればいいのか分からない」

「結局、これまでと同じ提案から抜け出せていない」

と感じている消費財メーカーの営業担当者の方も多いのではないでしょうか。





実際に、小売業ではAIやデータ、リテールメディアの活用が急速に進み、バイヤーの評価基準や商談で求められる提案内容も大きく変わり始めています。

本セミナーでは、消費流通業界全体のデジタル化の推進を支援し、データを活用したメーカー営業チームの育成にも携わってきた講師が、国内外の最新小売動向やNRF2026のトレンドを踏まえながら、小売DX（AI・データ・リテールメディア）の全体像を整理します。



その上で、小売業がいま何を課題とし、どのような判断基準でメーカー提案を評価しているのか、さらに、小売のDXへの取組状況に応じて、メーカー営業はどのような視点で提案すべきなのかを、営業目線で分かりやすく解説します。



小売DXが進む時代において、メーカー営業として何を基準に考え、どう提案すべきか、その“新しい営業活動の軸”をお持ち帰りいただけるセミナーです。

講師：今村 修一郎 一般社団法人リテールAI研究会 テクノロジーアドバイザー

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006583ai_3.php

マイクロソフト認定システムエンジニアの資格を日本最年少で取得。慶應義塾大学環境情報学部卒業後、P＆Gジャパンにて、ビッグデータ分析や機械学習関連の開発に従事し、分析チームでは日本人初の管理職に昇進。2017年に一般社団法人リテールAI研究会に参加し、テクノロジーアドバイザーとして、IT技術を駆使した流通小売業の改革に取り組む。2021年より今村商事の代表取締役に就任。消費流通業界全体のデジタル化の推進を支援。

■セミナープログラム

１．小売DXの全体像とメーカーに求められる視点

１）小売DX（AI・データ・メディア）の潮流と導入背景

２）メーカー営業に求められる役割の変化

（提案価値の強化・小売との協業視点）

３）リテールAI・メディア活用の成功・失敗事例

（現場連携・IDーPOS活用の重要性 他）

２．国内・海外小売業の最新・先進動向

～AI活用とリテールメディアが変える提案価値～

１）NRF2026年から読み解く 未来の小売トレンドと最新動向

【リテールAI編】

●国内

１）IDPOS×AI活用（需要予測/棚割り/販促最適化）の本格化

２）生成AIの組み込みが進む現場の変化（POP/文章作成/分析自動化 他）

３）AI活用が前提となる小売業の商談ニーズの変化

（バイヤーの期待・成果基準・評価ポイントの転換）

●海外

１） 提案価値創造プロセス

（ターゲティング/最適化/PDCA高速化の構造）



【リテールメディア編】

●国内

１）AIと連動するリテールメディア活用の高度化

（ターゲティング精度の向上・クローズドループ測定がもたらす変化 他）

２）成果基準の変化（露出→売上貢献・仮説検証）

３）“言われるがまま”から脱却 メーカー営業が押さえるべき視点

（小売のメディア戦略・評価基準の理解 他）

●海外

１）小売業主導の販促で進化する売上創出モデル

（従来の販促視点から、小売業が強化している価値提供へのシフト）

３．小売業の課題から読み解くリテールAI・メディア活用テーマ

～小売業の価値判断基準から考える提案の切り口～

１）小売業が直面する主な課題

１.欠品/在庫精度

２.販促効果・費用対効果

３.売場改善におけるPDCAのスピード

２）リテールAIによる提案テーマ

１.需要予測 × 発注支援 → 欠品・過剰在庫の解消

２.動画解析 × 棚前行動理解 → 売場改善の仮説立案

３.生成AI × 販促コンテンツ設計 → ターゲットに響く伝え方

４.ID-POS × セグメント設計 → 訴求ターゲットの最適化

３）リテールメディアによる提案テーマ

１.ID-POS × 配信制御AI→ 広告配信によるROI最大化

２.購買履歴 × 広告効果可視化→ 再現性のある販促提案の実現

３.売場 × デジタル広告連携→ 店頭・アプリ・サイネージで一貫した購買訴求

開催概要：

開催日時2026年4月22日(水) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 27,500円（税込）

