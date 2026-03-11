エンディング動画事業「大切なあなたへ『ありがとう』」に関するサービス紹介動画の公開について

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）とやまなし地域デザイン株式会社（代表取締役社長 渡邊 正雄）は、2025年10月から実証実験を開始したエンディング動画事業「大切なあなたへ『ありがとう』」のサービス紹介動画を制作し、当行公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

本動画は、エンディング動画事業の内容や想いをお客さまに分かりやすくお伝えすることを目的として制作したものです。今後、本動画を通じて「お金だけでなく『想い』も預かれる銀行」というエンディング動画事業のコンセプトを広く発信してまいります。

動画の制作は、当行がベンチャーデットを通じて支援している emole株式会社（代表取締役 澤村 直道）に委託しました。同社は、ショートドラマアプリ「BUMP」の運営により培ったショートドラマ制作の知見を活かし、企業や商品の魅力を発信するプロモーション動画制作も手が掛ける企業です。本動画においても、エンディング動画事業の持つ温かみやサービス内容を丁寧に表現しています。

当行グループは、地域にお住まいのお客さまの想いを大切にし、人生の終盤における“想いの整理”を支援するサービスを通じて、パーパス「山梨から豊かな未来をきりひらく」の実現を目指してまいります。

＜動画概要＞

タイトル１.：大切なあなたへ「ありがとう」サンプルムービー

タイトル２.：大切なあなたへ「ありがとう」ショートドラマ

公開場所：当行公式YouTubeチャンネル

制作：emole株式会社

サンプルムービーショートドラマ

＜参考＞

本エンディング動画事業は、やまなし地域デザイン株式会社における新規事業展開を見据えた実証実験として、2025年10月から開始したものです。

プロのカウンセラーが対面でお客さまの想いを整理したうえでエンディング動画を作成し、ご希望に応じて相続の際にご指定の相続人等へ動画をお渡しするサービスです。