【シントトロイデン】株式会社ラネット様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社ラネット様（本社：東京都豊島区）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

なお、株式会社ラネット様には、2024-2025シーズンから継続してご支援いただいており、2シーズン目のスポンサー契約となります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。

なお、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン練習着（背中）に株式会社ラネット様のロゴを掲出いたします。

【株式会社ラネット様 コメント】

「今季もSTVV様のスポンサーとしてご支援できることを大変光栄に存じます。日本とベルギーの『架け橋』となり、未来ある選手たちの挑戦を支援する「ここから、世界へ」というSTVV様のビジョンは、弊社の「モバイル通信で新しい“ワクワク”を生み出し、人と未来をつなぐ『架け橋』となる」という企業ビジョンと深く共鳴するものです。本パートナーシップを通じ、STVV様のさらなる飛躍を応援し、共に日々挑戦と進化をしつづけられるよう願っております」

■会社概要

社名：株式会社ラネット

代表者：中川 景樹

所在地：東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F（受付15F）

事業内容：

・国内通信事業者の携帯電話・通信サービスの販売及び代理店業務

・MVNO事業

・ネットワークカメラ事業

・その他

公式サイト：https://www.ranet.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。