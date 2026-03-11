対戦型写真アプリ「SNPIT」、本日よりTVアニメ『ブルーロック』との期間限定コラボがキックオフ！

ギグワークス株式会社

株式会社GALLUSYS（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区 代表：浅井俊光 以下、GALLUSYS）が開発を進めるブロックチェーンゲーム「SNPIT」は、本日2026年3月11日（水）より、大人気TVアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションを開始したことをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、限定アイテムが登場する特設ガチャのほか、豪華報酬が獲得できる「ハットトリックミッション」、SNS投稿キャンペーンなど、多岐にわたるイベントを同時展開いたします。

■ コラボレーション概要

本コラボレーションの魅力を凝縮した特設ページを公開しています。限定スキン＆ストラップのデザインや、各種機能、合成仕様などの情報を掲載しています。

特設ページ：https://lp.snpit.xyz/bluelock

コラボ期間（キックオフ）：

開催期間：2026年3月11日（水）9:00～3月25日（水）9:00（JST）

決済：SNPIT Medal

「ハットトリックミッション」について

本コラボレーション期間中、3つのミッション達成で豪華報酬が得られるイベント「ハットトリックミッション」を実施いたします。

【ウォーミングアップ】 期間中にログインするだけで毎日10枚のSNPIT Medalを獲得でき、最大で140 Medalを受け取ることが可能。

【リフティング】 合計10日以上のログインを達成したユーザーに、限定カメラスキン「千切豹馬」を付与します。

【シューティング】 コラボガチャを200回達成することで、限定カメラスキン「潔 世一」を確実に獲得できます。

SNS投稿キャンペーン「#エゴい一枚」について

SNPITアプリで撮影した“エゴ（こだわり）”の一枚を対象としたSNS投稿キャンペーンを同時開催いたします。

写真のジャンルは不問で、「これが自分のエゴだ」と言える作品であればどなたでもご参加いただけます。

参加方法：

- Xポストをリポスト- SNPITアプリで撮影- ハッシュタグ #SNPITブルーロックコラボ および #エゴい一枚 を付けてX（旧Twitter）に投稿

実施期間： 2026年3月11日（水）9:00 ～ 2026年3月25日（水）9:00（JST）

賞品：

最優秀エゴイスト賞（1名）：★4赤マテリアルG0

優秀賞（10名）：各ミステリーボックス（レア）

最新情報は公式SNSおよび特設ページをご確認ください。

『ブルーロック』とは

2018年より『週刊少年マガジン』で連載中の、金城宗幸・ノ村優介によるサッカー漫画。世界累計発行部数は5,000万部を超え、2024年には劇場版の公開やTVアニメ第2期が放送されるなど、社会現象を巻き起こしています。「世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない」という信念のもと、300人の高校生FWが競い合う姿は、世代を問わず熱狂的な支持を得ています。

公式サイト：https://tv.bluelock-pr.com/

公式X：@BLUELOCK_PR(https://x.com/BLUELOCK_PR)

【権利表記】

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会



SNPITとは

SNPITは、スマートフォンのカメラを使って楽しむ、まったく新しいスタイルのGame-Fiサービスです。誰もがより手軽にGame-Fiを楽しめるエコシステムを目指し、スマホカメラという身近で普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、アプリ内カメラを活用して撮影を行い、それにより独自のポイントを獲得できます。さらに、ポイントを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、ポイント獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるポイント獲得も可能です。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/をご覧ください。

リリース日： 2023年12月

対応OS： iOS／Android

公式サイト： https://lp.snpit.xyz

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/SNPIT_BCG

公式Discord：https://discord.gg/snpitbcg

ギグワークス株式会社

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、Web3サービス事業、少額短期保険事業、イベント事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、コワーキングスペースの提供をするグループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

株式会社GALLUSYS

商号：株式会社GALLUSYS

所在地：東京都港区

代表者：浅井 俊光

コーポレートサイト：https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。