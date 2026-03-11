株式会社ストレージ王　2026年3月18日 マネックス証券開催「個人投資家向けオンライン説明会」に登壇のお知らせ

株式会社ストレージ王

トランクルームに関する企画、開発、運営、管理業を行う株式会社ストレージ王(本社：千葉県市川市、代表取締役：荒川 滋郎、証券コード：2997、以下「ストレージ王」)がマネックス証券が主催する「個人投資家向けオンライン説明会」に、当社代表取締役の荒川滋郎が登壇いたします。

2026年3月18日（火）19:00より開催される本イベントでは、当社代表取締役 荒川より2026年1月期決算、事業概要および事業計画、今後の成長戦略についてご説明いたします。

事前のお申し込みは不要および無料のセミナーですので、当日になりましたらイベントページURLにてご視聴ください。

https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/56960

なお、本イベントは後日オンデマンド配信を行う予定です。

当日は、事業概要や成長戦略をご説明いたします。

個人投資家の皆様が当社をご理解いただく機会となれば幸いです。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138297/table/34_1_1e68547473301142dcb054b48a158f46.jpg?v=202603110651 ]

■登壇者概要

株式会社ストレージ王代表取締役社長荒川 滋郎（あらかわ じろう）

新日本製鐵株式会社、株式会社パルコ、寺田倉庫株式会社、当社設立時の親会社である株式会社デベロップを経て、現ストレージ王の代表取締役社長に就任。

2022年4月に東京証券取引所にてグロース市場にて上場を達成（証券コード2997）

現任

■株式会社ストレージ王について

当社は、「顧客資産の持続的な価値向上を通じて、人々の暮らしや社会の未来を共創する」を経営理念に掲げ、セルフストレージ方式のトランクルームの企画、開発、運営、管理を行う事業を展開しております。現在東京・岡山を中心に223店舗、約13,000室以上のトランクルームの運営をしております。

日本のトランクルームの世帯普及率は1％未満と言われており、約10％のアメリカを始めトランクルームが普及している国々に比べ低く留まっております。

なかなかなじみの無いサービスではありますが、一度ご利用されたお客様からは「部屋の中がスッキリ片付いて快適」「季節ごとに家財を入れ替えることで荷物の整理が出来た」などのご好評の声を頂きます。

季節ごとの家電や衣類の入れ替え、大切な趣味のコレクションの保管、お子様の思い出の品物など家の中に置くと場所を取るけれど捨てられないものの保管、家族が増えた際の自宅の広さの調整弁と、防災備品の格納場所など、様々な動機でトランクルームを新たに利用されるお客様がいらっしゃいます。

トランクルームを活用することでお客様のご自宅やオフィスがより快適な場所となる、お客様のより快適な環境構築のためのサブスクリプションサービスとして清潔で安全なトランクルームを提供する、それが今後ますます社会的ニーズの高まるトランクルーム事業者としての当社の使命と考えております。

