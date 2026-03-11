「これからミステリー」完全新作！『狂わない程度にキレイな世界』が4月11日より公演開始。主題歌にSNS総フォロワー100万人超のそうまを起用。

株式会社これからミステリー

株式会社これからミステリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飯田祐基、以下「これからミステリー」）は、代表の飯田祐基自らがシナリオを執筆した新作ストーリープレイング『狂わない程度にキレイな世界』を、2026年4月11日（土）より店舗公演として展開いたします。

本作は、従来の推理中心のマーダーミステリーとは異なる「没入型ストーリープレイング」。

参加者が登場人物として物語の中に入り込み、対話や選択を通して物語を体験する参加型ドラマ体験です。





主題歌には、SNS総フォロワー数100万人を超えるそうま氏を起用。リリースを記念し、2026年3月11日（水）より公式X（旧Twitter）にて無料体験プレゼントキャンペーンも実施いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F0Px5S1pV-c ]

本作のPV/主題歌

■ 飯田祐基が贈る、新たなエンターテインメントの形

ライブ配信文化の発展にも関わり、日本のインターネットエンターテインメント領域で活動を続けてきた飯田祐基。

彼が次に挑むのは「物語」を中心とした体験型エンターテインメントです。

累計2.5億円規模の投資を行いながらも、「マーダーミステリーを日本の文化にする」という想いのもと、店舗運営や作品制作に取り組んできました。

その飯田祐基が、自ら筆を執り、これまでの経験と想いを込めて書き上げた作品が、本作『狂わない程度にキレイな世界』です。

■ 飯田祐基の本作に対する想い。

僕のクリエイティブの歴史全てをぶつけた作品です。試行錯誤の結果、AIやライターも結局使わずに書き上げました。とても時間はかかりましたが、後悔のない作品に仕上がったと思います。

マダミスをやったことない人や、推理や人狼が苦手な人でも大変好評いただけるように、いろんな工夫しているので、みなさん、是非遊んでみてください。

■ 「ストーリープレイング」--感情の共鳴をゴールとする参加型ドラマ体験

ストーリープレイングとは、参加者が登場人物として物語の中に入り込み、対話や選択を通して物語を体験する参加型ドラマ体験です。

推理中心のゲームとは異なり、ストーリープレイングでは勝敗や正解ではなく、登場人物としてどれだけ深く物語を体験できるかが価値となります。

物語の感情や関係性を体験として共有することで、プレイヤー自身が物語の一部となる新しいエンターテインメントです。

■ 『狂わない程度にキレイな世界』について

【あらすじ】

これは、とある人生を体験する物語。



あの日、まだ善も悪も知らない子どもたちが、

１つの事件をキッカケに……人生が静かに動きはじめる。



消えない過去。

間違った正義。

そして狂ってしまうほど残酷で理不尽な現実。



あなたは大切なものに気づけるか。

■ 主題歌：そうま氏

作品の世界観を彩る主題歌を担当するのは、SNS総フォロワー数100万人を超えるそうま氏です。

歌、シチュエーションボイスを中心に、声を武器に各種動画配信サイトで活動中。 2025年の3月にはSTPR Recordsよりそうま - Soma 1st Album「Flash Back」をリリース。

唯一無二の歌声で多くのファンを魅了するそうま氏が、本作のテーマである「残酷で理不尽な現実」と「それでも生きていく強さ」を表現した主題歌『狂わない程度にキレイな世界』を担当。

作品の世界観と深く結びつく楽曲として制作されています。

■テストプレイ参加者からいただいた感想

・秋口ぎぐる（映画監督・作家）

"舐めてた。ここ何年かで1番の衝撃だった"

・田口タカアキ（プランナー&コネクター）

"ずっと先が見えない展開、予想をはるかに超える満足感。"

・たちばなやすひと（ドラマプロデューサー）

"ここまでキャラクターに寄り添った経験は、はじめてだ"

・森公平（俳優）

"心がグサグサえぐられた"

・森山弘康（えびすじゃっぷ）

"自分の人生より、本気で悩んで、決断した"

■ リリース記念キャンペーン

本作のリリースを記念して、抽選で6名様に『狂わない程度にキレイな世界』の公演無料体験をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■期間：2026年3月11日（水）～3月18日（水）



※結果発表は19日（木）に当選者にDMにて連絡させていただきます。

■応募方法：公式X（旧Twitter）アカウントをフォローの上、対象投稿をリポスト

■公式X：https://x.com/kore_mystery

■ 作品概要

タイトル：『狂わない程度にキレイな世界』

公演可能店舗：

・これからミステリー渋谷本店(https://x.com/kore_shibuya?s=20)

・これからミステリー中野店(https://x.com/kore_nakano?s=20)

人数：6人専用

料金：

渋谷店 6,000円 / 1人(特別映像演出有）

中野店 5,000円 / 1人

プレイ時間：約4.5時間

ジャンル：ストーリープレイング

予約開始：2026年3月11日（水）より各店舗HPにて受付開始

■ ご予約方法



１.作品ページからの予約

https://fno-mystery.co.jp/project/product_detail81/

２.これミス渋谷本店公式LINEからの予約

https://x.gd/O0fpo

３.これミス中野店公式LINEからの予約

https://x.gd/bDLQa

■「株式会社これからミステリー」会社概要

ライブ配信文化の発展にも関わってきた飯田祐基が、YouTube登録者約490万人を持つヒカルと共に設立したエンターテインメント企業。

「マーダーミステリーを日本の文化に」を掲げ、店舗運営、シナリオ制作、アプリ開発など体験型エンターテインメント事業を展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135539/table/42_1_43ec86ce070f0d085ac27721c756497a.jpg?v=202603121251 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社これからミステリー 店舗公演担当 田中アクタ

Email：n.tanaka@fno-mystery.co.jp