Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、『すみっコぐらし』とのコラボガチャキャンペーンを3月11日より開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は、2026年3月11日（水）より『すみっコぐらし』とのコラボキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、限定きせかえパーツが当たるガチャ企画に加え、特別な入力エフェクト機能を期間限定で実装いたします。

１.『すみっコぐらし』×Simeji コラボきせかえパーツガチャ

本コラボでは、アプリ内でガチャを引くことで、Simejiのきせかえパーツとして使用できる『すみっコぐらし』の限定デザインを獲得できます。コラボ期間中のみ入手可能な特別パーツとなります。

キーボードをきせかえて、毎日の入力をぜひお楽しみください。

＜コラボパーツガチャ参加可能期間＞

2026年3月11日（水）18:00～2026年3月31日（火）23:59

＜参加方法＞

1）「Simeji」アプリをスマホにダウンロード。（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）

2）「Simeji」アプリ内の『すみっコぐらし』コラボバナーをタップ。

3）「ガチャを引く」をタップ。

※ガチャは1回200キノコインです。

＜景品一覧＞

本コラボガチャでは、以下の通りきせかえパーツ全40種類が登場します。

- SSR（5種）- - 背景（全員集合）：5種- SR（計10種）- - 背景（各メインキャラクター）：5種- - 背景（各メインキャラクター＆みにっコ）：5種- R（計25種）- - タップ効果（全員集合）：3種- - タップ効果（各メインキャラクター）：5種- - タップ効果（各メインキャラクター＆みにっコ）：5種- - ボタン（6種）- - フリック（6種）

※SSR・SR・Rは各アイテムのレア度を示しています。

※同一アイテムが重複した場合は「かけら」に変換されます。

※「かけら」を5個使用することで、ガチャを1回引くことができます。

＜きせかえパーツ適用方法＞

1）「Simeji」アプリをスマホにダウンロード。

※既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。

2）アプリ起動後、トップ画面下部中央の「＋」、またはトップバナー下の「写真・動画きせかえ」をタップ。

※Androidの場合は、トップバナー下の「写真・動画きせかえ」をタップ。

3）本コラボ限定デザインのパーツを選択し、右上の「完了」をタップして完成。

2. 入力エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）

文字入力時、変換候補より特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上に現れる機能です。本コラボでは特定のキーワード「すみっコぐらし」「すみっコ」と入力することで限定エフェクトが再生されます。ここでしか体験できない特別演出をお楽しみください。

＜利用可能期間＞

2026年3月11日（水）18:00～2026年3月31日（火）23:59

＜エフェクト再生中のイメージ＞

※キーワード入力後、エフェクト再生ボタンが表示されるのは3回までとなります。※再生ボタン表示後は、繰り返し再生が可能です。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

▼公式サイト

https://www.san-x.co.jp/company/

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)