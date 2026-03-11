Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、『すみっコぐらし』とのコラボガチャキャンペーンを3月11日より開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は、2026年3月11日（水）より『すみっコぐらし』とのコラボキャンペーンを実施いたします。


本キャンペーンでは、限定きせかえパーツが当たるガチャ企画に加え、特別な入力エフェクト機能を期間限定で実装いたします。




１.『すみっコぐらし』×Simeji　コラボきせかえパーツガチャ

本コラボでは、アプリ内でガチャを引くことで、Simejiのきせかえパーツとして使用できる『すみっコぐらし』の限定デザインを獲得できます。コラボ期間中のみ入手可能な特別パーツとなります。


キーボードをきせかえて、毎日の入力をぜひお楽しみください。



＜コラボパーツガチャ参加可能期間＞


2026年3月11日（水）18:00～2026年3月31日（火）23:59



＜参加方法＞


1）「Simeji」アプリをスマホにダウンロード。（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）


2）「Simeji」アプリ内の『すみっコぐらし』コラボバナーをタップ。


3）「ガチャを引く」をタップ。


※ガチャは1回200キノコインです。




＜景品一覧＞


本コラボガチャでは、以下の通りきせかえパーツ全40種類が登場します。




- SSR（5種）
- - 背景（全員集合）：5種

- SR（計10種）
- - 背景（各メインキャラクター）：5種
- - 背景（各メインキャラクター＆みにっコ）：5種

- R（計25種）
- - タップ効果（全員集合）：3種
- - タップ効果（各メインキャラクター）：5種
- - タップ効果（各メインキャラクター＆みにっコ）：5種
- - ボタン（6種）
- - フリック（6種）

※SSR・SR・Rは各アイテムのレア度を示しています。


※同一アイテムが重複した場合は「かけら」に変換されます。


※「かけら」を5個使用することで、ガチャを1回引くことができます。



＜きせかえパーツ適用方法＞




1）「Simeji」アプリをスマホにダウンロード。


※既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。


2）アプリ起動後、トップ画面下部中央の「＋」、またはトップバナー下の「写真・動画きせかえ」をタップ。


※Androidの場合は、トップバナー下の「写真・動画きせかえ」をタップ。


3）本コラボ限定デザインのパーツを選択し、右上の「完了」をタップして完成。


2. 入力エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）

文字入力時、変換候補より特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上に現れる機能です。本コラボでは特定のキーワード「すみっコぐらし」「すみっコ」と入力することで限定エフェクトが再生されます。ここでしか体験できない特別演出をお楽しみください。



＜利用可能期間＞


2026年3月11日（水）18:00～2026年3月31日（火）23:59



＜エフェクト再生中のイメージ＞




※キーワード入力後、エフェクト再生ボタンが表示されるのは3回までとなります。※再生ボタン表示後は、繰り返し再生が可能です。


■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。


電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。


▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/




●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！


グッズやイベント情報を随時更新中！


▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）


https://www.san-x.co.jp/sumikko/


▼すみっコぐらし公式X


https://twitter.com/sumikko_335


■サンエックスについて

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。


▼公式サイト


https://www.san-x.co.jp/company/





(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.


■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。


※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）



・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)　


・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)　


・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)　


・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)　


・Android版：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)　