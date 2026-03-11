主演ハ・ジョンウ、19年ぶりのドラマ復帰作！韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』を3月14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは2026年3月14日（土）より、韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』を、韓国での放送と同時に"U-NEXTオリジナル"として独占見放題で配信いたします。

本作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンスドラマです。

主演を務めるのは、『チェイサー』『白頭山大噴火』など、韓国映画界を代表する名優ハ・ジョンウ。本作では、再開発による一発逆転を夢見るビルオーナーで、巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱キ・スジョンを演じます。ハ・ジョンウにとっては、約19年ぶりとなるテレビドラマ復帰作として、早くも大きな注目を集めています。

共演には、『ごめん、愛してる』『メランコリア』のイム・スジョンが、夫を支える妻キム・ソン役として出演。さらに、スジョンの親友のファルソン役にキム・ジュンハン、その妻のイギョン役にチョン・スジョン（クリスタル）、そしてスジョンを追い詰める冷徹な実務担当者、ヨナ役にシム・ウンギョンといった、主役級の演技派俳優たちが集結。複雑に絡み合う人間模様をスリリングに描き出します。

借金を抱えながらも誠実に生きようとするスジョン。しかし、家族とビルを守るために奔走する中で、ある誘拐事件に巻き込まれていきます。

「偽りの誘拐」という犯罪に加担し、一線を越えてしまった彼を待ち受ける結末とは…。手に汗を握る展開の連続から目が離せません。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の3月14日（土）より独占で見放題配信いたします。ぜひ、ご覧ください。

『韓国でビルオーナーになる方法』

原題：대한민국에서 건물주 되는 법

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年3月14日（土） 23:00 ※毎週土・日曜日 最新話更新

【スタッフ】

演出：イム・ピルソン、キム・サンフン

脚本：オ・ハンギ

【キャスト】

ハ・ジョンウ、イム・スジョン ほか

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。