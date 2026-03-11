『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』期間限定イベント「いたずら大騒動！の段」開催！＆保健委員メンバーが新登場！

合同会社ナルコナル（本社：東京都港区、代表取締役社長 谷口祐一郎）は、スマートフォン向けゲーム『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』において、期間限定イベント「いたずら大騒動！の段」の開催及び、新たなキャラクターとして保健委員のメンバー4名を追加することをお知らせいたします。


期間限定イベント「いたずら大騒動！の段」開催！




■イベント開催期間


2026年3月11日(水)メンテナンス後 ~ 3月23日(月)メンテナンスまで



■イベント内容


イベント専用エリアのステージをクリアすることで「みやぶりチケット」をゲットできます。


挑戦するステージの難易度が難しいほど、「みやぶりチケット」のドロップ率がアップ！





入手した「みやぶりチケット」では、「★4鉢屋三郎」が登場するイベント専用ガチャを引くことができます。



また、今回のイベントに有効な特殊能力を持ったイベント特別キャラクター「★4不破雷蔵」がプレミアムガチャに登場！


「みやぶりチケット」が入手しやすくなり、今イベントで攻撃力がアップします。



「保健委員」メンバーが新登場！　






■配信日時


2026年3月11日(水)メンテナンス後から配信開始



■内容


新規追加キャラクターとして、新たに「保健委員」メンバーの4名が登場します！


【プレミアムガチャ】


・★5善法寺伊作（くない）


・★4三反田数馬（手裏剣）



【ノーマルガチャ】


・★2川西左近（手裏剣）


・★1猪名寺乱太郎（手裏剣）




■ゲーム公式X（旧Twitter）


最新情報は公式Xアカウントにて発信しております。


https://x.com/huttobi_support



■製品概要


タイトル名　　　：忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！


ジャンル　　　　：パズルゲーム


プラットフォーム：App Store / Google Play


本体価格　　　　：無料（アプリ内課金あり）



■ストアのURL


AppStore:


https://apps.apple.com/jp/app/id6738082905


GooglePlay:


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rocketstd.nintama



■合同会社ナルコナルについて


合同会社ナルコナルは、「日本の素晴らしいコンテンツをいろんなチャネルを通じて世界中にお届けしたい」という思いのもと作られた会社です。


ゲーム事業を通して日本の素晴らしいコンテンツを世界中のお客様にお届けしてまいります。


代表者：谷口祐一郎


Webサイト：https://www.nalkonal.com/



