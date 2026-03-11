カヤバ株式会社

カヤバは、米国を舞台とする IMSA・ウェザーテック・スポーツカー選手権（IWSC） やFIA世界耐久選手権（WEC） に参戦しているBMW M Motorsport にレース用電子制御パワーステアリング（S-EPS）を供給するスポンサー契約を締結しました。

耐久レースは変化する路面状況、長時間の高負荷運転といった厳しい条件下で高い信頼性と性能が求められる中、カヤバのS-EPSは正確なステアリングフィードバック、高い信頼性など長時間にわたって安定した性能を発揮します。国内最高峰のスーパーフォーミュラやスーパーGTの参戦チームに採用頂いており、世界的にも高い評価を得ています。

BMW M Motorsportへの支援は、極限の環境で得られるデータや知見をモータースポーツだけでなく市販車向けの先進ステアリング技術開発に活用することで、振動制御分野におけるカヤバの挑戦を支えるものであり、世界最高峰の耐久レースに参戦するチームから信頼されるパートナーとしての地位を改めて示すものです。

詳細な車両情報については https://kybsport.com/ をご覧ください。

カヤバ株式会社は、2025年に設立90周年を迎える油圧を核に振動制御とパワー制御技術、システム化技術を駆使した製品を提供する総合油圧機器メーカーです。

主要製品は、四輪・二輪車用ショックアブソーバ、建機・産機用油圧機器（ポンプ、バルブ、モータ、シリンダ等）、鉄道用ダンパ、コンクリートミキサ車等があります。