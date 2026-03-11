【クラウドファンディングまもなく開始】日本の住空間のための和セラー『サカリュエ -盃-』
ボルドーボトルなら最大21本、取り外し可能なラックを外すと一升瓶を縦置きできます。
家電メーカーAreti.（東京都中央区 以下アレティ）は、クラウドファンディングサイト「Kibidango」にて、日本酒の一升瓶からワイン、シャンパンまで幅広いお酒を保管する和セラー『サカリュエ -盃-』（s2421R）のプロジェクトを3月13日（金）より開始します。
日本の住空間になじむ、コンパクトな本格セラーが登場
高さ83cmの設計は、ソファに座ったときの視線にもすっとなじみ、空間にゆとりを生み出します。
日本の住宅、窓やキッチンカウンター、サイドボードの高さを基準にした、高さ83cmの『サカリュエ -盃-』。圧迫感がなく、設置後も空間に余白を生み出します。
木や和紙など、日本ならではの内装素材にも自然に溶け込むよう、フレームには日本の伝統色である山吹色を採用。調度品のように見て楽しみながら、味わい深い晩酌のひとときを演出します。
日本酒からワインまで、多様なお酒を美しく収納
使う人に合わせてレイアウトを柔軟に変えられるため、自分だけの酒蔵のようにお気に入りのお酒をコレクションできます。
日本の乾杯文化は多種多様。
日本酒、ワイン、シャンパン、ビールなど幅広いお酒に対応できるよう、『サカリュエ -盃-』は取り外し可能なラックを採用しました。レイアウトを自由に組み替えることで、日本酒愛飲家なら一升瓶5本・四合瓶1本・ワインボトル3本・缶ビール15本、ワイン愛飲家ならワインボトル最大21本まで収納可能。
ボルドーやシャンパンなど、ボトル形状に合わせて段間隔を調整しているため、無駄なスペースなく美しく収められます。
日本の気候に合わせた精密温度管理
日本の酷暑にも、真冬の乾燥した低温の気候でも安定した温度、湿度をキープします。
高温多湿の夏、寒冷乾燥の冬といった日本の気候は、お酒の劣化を早める原因になります。『サカリュエ -盃-』は約0℃～22℃まで、0.1℃単位で温度を設定できるコンプレッサー式を採用。室内環境に左右されにくい安定した温度管理を実現します。
さらに、冷却時に発生した水分で庫内が自動加湿されるため、低温時の乾燥を防ぎ、お酒を静かに最適な状態で保管。長期熟成にも適した設計です。
限られた住空間にもすっと収まり、佇まいまで美しく。日本の暮らしにそっと調和します。
コンパクトだからこそ、厳選したお酒を保管したい。そんな方のための和セラー『サカリュエ -盃-』プロジェクトは3月13日（金）よりスタートします。
応援してくださる方に向けて、超早割30％OFF（\54,460）、さらに30％OFF＋盃仕様「山桜」一升瓶セット（\55,860）などの特別リターンをご用意しています。
応援、よろしくお願いします。
上段・中段・下段に3種類の華やかな金色のラックが付属。全て取り外し自由で、お酒に合わせてレイアウト可能です。
サカリュエ -盃-（s2421R）
クラウドファンディング先行支援の受付をスタート
先行販売価格：先着順の数量限定
【超早割30％OFF】\54,460
【超早割30％OFF＋盃特別仕様「山桜」一升瓶】\55,860
【早割20％OFF】\62,240
【早割15％OFF】\66,130
一般販売予定価格\77,800
期間：3月13日（金）18:00～4月29日（水）23:59
・高さ83cmのコンパクトサイズ
・コンプレッサー冷却
・和の空間にも合う山吹色のフレーム
・一升瓶も縦置き可能
・精密温度管理
詳細を見る :
https://kibidango.com/projects/2903