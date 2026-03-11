地域密着43年のサミットストア西小山店建て替え完了により3月11日リニューアルオープン

サミット株式会社サミットストア西小山店

2026年3月11日、東京都品川区に「サミットストア西小山店」が開店しました。同店は、1981年より2024年6月まで営業していた旧西小山店を建て替え、全面リニューアルした店舗です。

１階入口すぐにはインストアベーカリー「ダン・ブラウン」を導入し、隣接して店内手作りのフレッシュサラダとカットフルーツ、総菜、レンジアップ商品など、すぐに食べられる商品をまとめて展開しました。また新たに、売場案内やお買い物のご相談に応じる「案内係」を配置。複数商品を一度に試せる有人試食コーナー「おためし下さい」も始めました。サミットは、商品とサービスに新しさをプラスして、これまで以上に地域に寄り添う店舗を目指してまいります。

同店の開店により、店舗数は東京都92店舗、神奈川県15店舗、埼玉県12店舗、千葉県6店舗の125店舗となりました。

≪店舗概要≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47928/table/421_1_8ee76e402ac72ab5c2b09904029ebde1.jpg?v=202603110651 ]

≪売場レイアウト≫

≪２階≫ 青果・鮮魚・精肉・日配品・冷凍食品・菓子・加工食品・家庭用品等の売場

１階入口を入ったら、まずはエスカレーターで２階へお上がりください。青果売場では、農家さんの顔が見える産地直送の農産物を「農家さんから直送」コーナーに集めました。鮮魚売場では、「おさかなキッチン」コーナーで丸物の生鮮魚を提供。夕方にはそれらを使った出来立ての刺身も販売します。週末には、「切りたて切身販売」やまぐろ・生鮮魚の「解体ショー」など、鮮度の良い商品を楽しく買い物できるイベントを実施します。精肉売場では、フライパンや電子レンジで加熱するだけでおかずになる味付肉を豊富に品揃えし、冷凍食品売場には冷凍野菜・果実などを充実させて、「素材から料理したいけど手間は省きたい」という需要にお応えします。

農家さんから直送コーナーおさかなキッチンコーナーお肉料理は味付肉で手間なし明るく選びやすくなった冷凍食品売場ワンプレート商品も充実「サミットオリジナル」にも注目！

≪１階≫ ベーカリー・サラダ・総菜・酒・飲料・加工食品等の売場とレジ

インストアベーカリー「ダン・ブラウン」を入口正面に新設。焼き立てのピザや各種パン、店内手作りサンドイッチを提供します。隣の「フレッシュフルーツ＆サラダ」コーナーでは、2階青果売場の野菜・果物を使ったフレッシュサラダやカットフルーツを、奥にかけて広がる総菜売場では、弁当や寿司、温総菜・冷総菜のほか、生鮮売場の素材を使った焼魚・煮魚、お肉総菜、レンジアップ商品などを、種類豊富に揃えました。飲料やお酒も同じフロアで販売しているため、時間がないランチタイムやお仕事帰りには、すぐに食べるものだけをサッとお買い物いただけます。

サンドイッチも店内で手作り季節ごとにいろんなサラダが登場お寿司も種類が豊富鮮魚売場の素材を使った焼魚・煮魚レンジ調理シリーズコーナーお酒や飲料も同じフロアでお買い物

≪お客様との会話を大切に≫

サミットの「案内係」は売場を巡回し、商品やサービスの案内、お買い物の相談対応やサポートもいたします。複数商品を一度に試食できる「おためし下さい」コーナー（2階）では、スタッフがお客様とお話しながら商品を紹介します。

赤い腕章が目印の「案内係」「おためし下さい」コーナー

≪環境に配慮した店舗設計≫

西小山店は、様々な工夫でCO2排出量の削減に努め、国の省エネ格付け制度「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）」最高ランク6つ星、および「ZEB Ready（ゼブ・レディ）」評価を取得しました。詳しくは、3月11日発信のニュースリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000420.000047928.html

≪周辺地図≫