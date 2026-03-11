公開1か月記念＆春休み特別企画！映画『#拡散』ティーチイン・トークショー付き上映会の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、3月22日に映画『#拡散』のティーチイン・トークショー付き上映会を開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

3月22日（日）に上野・飛行船シアターにて映画『#拡散』の公開1か月を記念してティーチイン・トークショー付き上映会の開催が決定しました。映画スタッフによる制作裏話、映画好きタレントによる豪華トークショーと共に大スクリーンでお楽しみください。

【イベント名】

公開1か月記念＆春休み特別企画！映画『#拡散』ティーチイン・トークショー付き上映会

【日程】

2026年3月22日(日) 13:40開場／14:00開演

【会場】

飛行船シアター（東京都台東区東上野４丁目２４－１１）

【登壇者】

・白金（監督）

・港岳彦（脚本家）

・宗賢次郎（撮影・照明）

・ジャガモンド斉藤

・松井咲子

・関根ささら

・みょん

【料金】

各作品2,000円（全席指定・税込）※未就学児入場不可

【入場者プレゼント】

「#拡散」オリジナルポスター

【チケット情報】

3月11日（水）18:00～下記販売URLで発売開始

＜販売URL＞

https://ticket-event.tstar.jp/cart/performances/360722/agreement

※枚数制限：お1人様8枚まで

※決済方法：クレジットカード／現金

※引取方法：電子チケット

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

【お問合せ】

ブシロードムーブイベント担当

bmo_event@bushiroad.com

【禁止および注意事項】

・飛ぶ／跳ねる／暴れる／通路への移動など、座席を離れての過度な行為や暴れるような動き、周りのお客様の迷惑になる行為は不可

・火器類、火薬を使ったクラッカーや、笛・弦楽器・管楽器などの音が出る物の持ち込みは不可

・うちわやタオルなどで後ろの人の視界を遮るような応援グッズなどの持ち込みは不可

・撮影・録音・録画行為（携帯カメラ含む）

・定められた座席でのみ鑑賞可能。全席指定席です。

・スマホ等はマナーモードまたは電源オフにしてください。

・会場に更衣スペースはなく、トイレでの着替えも不可となります。

・体調管理（検温、手洗い、咳エチケットなど）にご協力をお願いいたします。発熱や咳などある場合はご来場をお控えください。

・他のお客さんや会場に迷惑がかかるような行為があった場合、スタッフから注意・退場を求める可能性がございますのでその際は指示に従ってください。その際のチケット返金はなしとなります。また上映中止の可能性もございます。

・プレゼント・ファンレターはお控えください。プレゼントボックスも設置は致しません。

・感染症拡大や天変地異、その他主催者の判断により、開催中止や、内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合も、交通費や宿泊費などの補償はいたしかねます。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・営利を目的として転売された入場券及びインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券による御入場はお断りします。

・チケットは第三者への転売やオークションでの転売を固く禁止致します。その理由、目的に関わらず一切の転売を禁止しております。転売行為にて入手されたチケットでのイベント入場は、お断り致します。

・車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベントの予定は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・劇場内での写真撮影（携帯カメラ含む）や録音は固くお断りいたします。

・いかなる事情が生じましても、ご購入後・お引き換え後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

＜映画『#拡散』概要＞

■イントロダクション

「あの時、虚実あふれる情報に翻弄された男の物語」

コロナ禍を乗り越えてもなお、真偽不明な怪情報やフェイクニュースが世に溢れ、ネット上で瞬く間に拡散され、真実が覆い隠された時代。現代社会のカオスな実像を空恐ろしくなるほどのリアリティと圧巻のエネルギーで痛烈に描き切った、衝撃の社会派サスペンスが誕生した。

地方の小さな町で静かに日々を積み重ねていた介護士・浅岡信治（成田凌）の人生は、妻・明希（山谷花純）がワクチン接種の翌日に突然この世を去ったことで、その慎ましい生活は音を立てて崩れ去る。

「なぜ、彼女は死んだのか？」

答えを求めて浅岡は、担当医・高野（淵上泰史）に対する抗議活動へと踏み出す。その姿が記者・福島美波（沢尻エリカ）の目に留まった瞬間、物語は加速する。

地方の片隅で始まった小さな声は、メディアからSNSへ、リアルからネットへと火が付き、浅岡の意志とは裏腹に、彼はいつしか“反ワクチンの象徴”として祭り上げられていく。その渦中で浅岡自身もまた、世間の熱狂に呑み込まれ、やがて、かつての彼とはまるで別の人物へと変貌していく。

■スタッフ

原案・編集・監督：白金(KING BAI)、脚本：港 岳彦、撮影・照明：宗 賢次郎、録音：加唐 学、

美術：佐々木 記貴、音響効果：柴崎 憲治

■キャスト

成田凌、沢尻エリカ、淵上泰史、山谷花純、赤間麻里子、船ヶ山哲、鈴木志音、DAIKI、MIOKO、高山孟久ほか

■主題歌

“sunrise” 野田愛実（avex trax）

■公開日

2026年2月27日（金）公開

配給：ブシロードムーブ

■#拡散 公式

公式サイト：https://kakusan-movie.com/

公式X：https://x.com/movie_kakusan

■版権表記

(C)2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE