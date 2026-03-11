大学生シンガーソングライターHibikiのニューシングル「My Sign」リリース決定！

The Orchard Japan

九州を拠点に活動する大学生シンガーソングライターHibikiのニューシングル「My Sign」が3/18(水)にリリースされることとなった。

HibikiはTV番組でBTSメンバー、JUNG KOOKの作品“Seven”を歌唱した際に驚異の歌唱力が話題となり、2024年10月にリリースしたオリジナルデビュー作「Desire」が、アジア最大級の映画祭「第37回東京国際映画祭（TIFF2024）〉」フェスティバルソングに選ばれるなど、多彩な活動を行ってきた。

今回リリースされる「My Sign」は、iriやDaoko、向井太一など多くのアーティストへの楽曲提供・プロデュースを手がけ、アニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』への楽曲参加でも注目を集めたDJ/プロデューサーのTAARがプロデュースをつとめている。

TAARがトラックを制作し、メロディと歌詞をHibikiと共作する形で進められたこの楽曲は、都会の隅で居心地の良さと居場所のなさを同時に感じるような感傷的なリリックと、スロウなビートに乗った感情豊かな歌声が印象的だ。

Hibiki Digital Single「My Sign」

2026.03.18(水)Release

配信URL：https://orcd.co/my-sign

【Hibiki】

九州を拠点に活動を行なう大学生シンガーソングライター。

高校在学中は様々なオーディションやコンテストに参加し、地上波TV歌番組で披露したJUNG KOOK“Seven”のカヴァーが視聴者やSNSユーザーの間で大きな話題となる。

2024年10月にリリースされた自身初のデジタルシングル“Desire”はアジア最大級の映画祭『第37回東京国際映画祭｜TIFF2024』のフェスティバルソングに起用され注目を集める。

Hibiki Social Link：https://bio.to/hibiki_sing

【TAAR】

東京を拠点に活動する音楽プロデューサー／アレンジャー／DJ。

エレクトロニック、R&B、ディスコ、ハウスを横断しながら、クラブミュージックの躍動感とポップスの構築美を融合させた独自のサウンドを追求している。

これまでに Aile The Shota、Ao、Daoko、friends、iri、向井太一 など多くのアーティストへの楽曲提供・プロデュースを手がけ、近年ではアニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』への楽曲参加でも注目を集めた。

ユニット YOSA & TAAR として〈Fuji Rock Festival〉〈GREENROOM Festival〉などに出演し、「Modern Disco」をテーマにダンスミュージックの新たな表現を探求している。

https://www.instagram.com/taar88/

https://x.com/TAAR88

【Hibiki Latest Release】

2024.10.23

Digital Single『Desire』

https://orcd.co/hibiki_desire

2024.12.04

Digital Single『Desire (Latin Mix)』

https://orcd.co/desire_latin-mix

2025.2.19

Digital Single『let me go』

https://orcd.co/hibiki_letmego

2025.3.12

Digital Single『empty cup』

https://orcd.co/empty-cup