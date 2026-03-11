「ヴェレダ トリートメント&ショップ 日比谷シャンテ店」2周年記念キャンペーン開催中

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

オーガニックコスメブランド 「ヴェレダ」は、ヴェレダ トリートメント&ショップ 日比谷シャンテ店のオープン2周年を記念し、2026年3月1日（日）より、日比谷店限定のアニバーサリートリートメントを提供開始いたしました。

日頃の感謝を込めて、人気のパーツケアを組み合わせた3つの限定コースをご用意。

背中・フェイシャル・ヘッドなど上半身を中心にケアし、心身の緊張をゆるめ、深いリラクゼーションへと導きます。忙しい日常の中で、心と身体を整えるひとときをお楽しみください。





ヴェレダ トリートメント&ショップ 日比谷シャンテ店について

日比谷店は、都会の中で自然とつながる時間を提供するウェルネス空間として、オーガニック植物の力を活かしたトリートメントを提供しています。植物の香りに包まれながら、心身を整える特別なひとときをお過ごしいただけます。

ヴェレダ トリートメント&ショップ 日比谷シャンテ店限定

2周年 アニバーサリートリートメント

■リフレッシュ バック＆フェイシャルケア

50分 / 8,800円（税込）

背中とフェイシャルトリートメントを組み合わせ、上半身の疲れをすっきりとリセット。

背中の緊張をほぐした後、フェイシャルケアで肌の透明感を引き出します。

コース内容

1.背中のオイルトリートメント

2.フェイシャル クレンジング

3.フェイス オイルトリートメント

4.お仕上げ

おすすめオプション

ヘッド＆ネック

20分 / 3,300円（税込）

■リセット バック＆ヘッドケア

50分 / 8,800円（税込）

背中とヘッドトリートメントを組み合わせた、上半身集中ケア。

短時間でも肩・首・頭まわりをすっきりと整えたい方におすすめです。

コース内容

1.背中のオイルトリートメント

2.ヘッド＆ネック

おすすめオプション

フェイシャル トリートメント

30分 / 4,400円（税込）

■ディープ リラックスケア

90分 / 13,200円（税込）

背中・デコルテ・首・顔・頭まで、上半身全体を丁寧にケアする贅沢コース。

凝りや疲れをしっかりとほぐし、深いリラクゼーションへと導きます。

コース内容

1.背中のオイルトリートメント

2.デコルテ＆ネック

3.フェイス オイルトリートメント

4.ヘッドケア



※ご予約についてはヴェレダHP（https://www.weleda.jp/shops/hibiya/）、

もしくは店舗までお電話にてお願い申し上げます。

ヴェレダ トリートメント&ショップ 日比谷シャンテ店

東京都千代田区有楽町 1-2-2 日比谷シャンテ B1F

TEL03-6264-5425

営業時間11:00～20:00定休日日比谷シャンテの定休日に準じます。





＜ヴェレダについて＞1921年にスイスで誕生し、創設100年を越えるオーガニック化粧品ブランド「ヴェレダ」。現在ではオーガニックコスメのパイオニアとして、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。https://www.weleda.jp/