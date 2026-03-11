3月11日開店 サミットストア 西小山店「BELS最高評価6つ星」および「ZEB Ready」評価取得

サミット株式会社

サミット株式会社は、2026年3月11日に開店した「サミットストア西小山店」において、国の省エネ格付け制度「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）」最高ランク 6つ星、および「ZEB Ready（ゼブ・レディ）」評価を取得しましたことをお知らせいたします。スーパーマーケットは日々多くのエネルギーを空調、照明、換気、給湯などに使って営業していますが、サミットは店舗づくりにおいて、様々な工夫にてCO2排出量削減に努めています。

サミットストア西小山店（東京都品川区小山６-４-５）

西小山店では、以下の設備を導入することにより、従来の建物と比較（※１）し、店舗における消費エネルギーを約60%削減できると想定しています。

１.空調設備：

省エネ性能に優れた高効率なエアコンの採用（室外機の系統統合により空調負荷の変動に合わせて効率的な運転を維持する「室外機自動台数制御」の採用）

２.換気設備：

高効率厨房ファンとインバーター制御で送風量を制御

３.給湯設備：

空気の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ給湯機採用

４.照明設備：

人の動きを検知して制御するLED照明などの導入

これらの取組みにより西小山店は、「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）において最高ランクの「6つ星」評価を獲得。また、基準一次エネルギー消費量（再生可能エネルギーを除いた、空調・換気・照明・給湯などのエネルギー消費量）に対して設計一次エネルギー消費量は50%以上削減できていることから、「ZEB Ready」（※２）評価も取得しました。

（※1）国立研究開発法人建築研究所が提供する「WEBプログラム」にて算出された標準的な仕様の建物との比較

（※2）「建物の年間一次エネルギー消費量実質ゼロ」を目指す建築物のZEB評価基準において、高い省エネ性能（基準一次エネルギー消費量から50%以上削減）を実現した区分。

■ サミットストア西小山店開店のニュースリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000421.000047928.html

サミットのGOGREENチャレンジ宣言について

サミットとして取り組むべき社会課題を５つのテーマにまとめた宣言です。「食と健康を軸とした健康長寿社会への貢献」「地域コミュニティとの共生」「2050年までにCO2排出量実質ゼロへ」「地球にやさしい調達・利用の推進」「誰もが生き生きと働ける環境の実現」に、お客様・地域社会・お取引先様と共に取り組んでいます。サミットは店舗づくりにおいても、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。