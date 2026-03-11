キッチン用品・テーブルウェアとギフトを提案するライフスタイルショップ「ワイ・ヨット ストア」が東急吉祥寺店に2026年3月12日(木)グランドオープン

株式会社ワイ・ヨット

キッチン・ダイニング用品の専門商社、株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：寺田 佐和子）は、2026年3月12日(木)、東急吉祥寺店6階に「ワイ・ヨット ストア 吉祥寺」をオープンいたします。

本店舗では、国内外からセレクトした上質なキッチン道具やテーブルウェアを中心に、日常使いのキッチンツールからハレの日の贈りものまで、幅広く取り揃えました。

約70年にわたり、キッチン・ダイニング用品において世界や日本のつくり手と使い手の架け橋となってきたワイ・ヨットだからこそ実現できる、確かな品質と品揃えでお客様をお迎えいたします。

“手にするたび、暮らしが整い、気持ちが上がる。” そんな新しいライフスタイルを、吉祥寺からお届けしてまいります。

また、ワイ・ヨットでは今後、こうした「食と暮らしの豊かさを提案する拠点」として「ワイ・ヨット ストア」を全国各地へと広げていく予定です。地域の皆様の日常に寄り添い、料理をつくる喜びや食卓を囲む楽しさを分かち合える場所を、順次展開してまいります。

ワイ・ヨット ストア 吉祥寺」3つの魅力

1：目利きが厳選した、国内外の銘品に出会えるセレクト

世界中のキッチンツールを知り尽くしたワイ・ヨットならではの視点で、クオリティにこだわったアイテムを厳選。一生ものの名品から、日々の家事を楽しくする最新ツールまで、毎日の料理を豊かにするラインナップを取り揃えています。

2：四季折々の食卓を楽しむ、彩り豊かなライフスタイル提案

季節の移ろいに合わせたテーブルウェアや、旬の素材を活かす調理道具のコーディネートをご提案します。店頭では、暮らしに取り入れやすいオリジナルレシピも公開。旬を味わう喜びとともに、心豊かな食卓のアイデアをお届けします。

3：想いを形にするお手伝い。「ギフトコンシェルジュ」によるご提案

お祝い事や大切な記念日など、贈りもの選びに迷ったら「ギフトコンシェルジュ」にご相談ください。贈る方の想いに寄り添い、こだわりの逸品からカタログギフトまで、最適なアイテムをご提案。丁寧なラッピングや熨斗（のし）の対応で、特別な贈り物作りをサポートします。

■お取り扱いブランド例（一例）

調理器具

バーミキュラ(Vermicular) 、ストウブ(STAUB)、クリステル(CRISTEL)、ビタクラフト(Vita Craft)、グリーンパン(GREENPAN)、ハリオ(HARIO)、野田琺瑯(Noda Horo)など

キッチンツール

オクソー(OXO)、エピキュリアン(epicurean)、ジップトップ(Zip Top)

カトラリー・包丁

クチポール(Cutipol)、實光刃物、旬(SHUN)、ロベルトヘアダー(Robert Herder)

テーブルウェア・雑貨

イッケンドルフ(ICHENDORF)、24ボトルズ(24BOTTLES)、にちにち道具、ほか

■店舗概要

店名：ワイ・ヨット ストア 吉祥寺

開店日：2026年3月12日（木）

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 東急吉祥寺店6階

電話番号：080-4191-4593（3/12開通予定）

営業時間：午前10時～午後8時

定休日：施設（東急吉祥寺店）に準ずる

■株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案。

■会社概要

商 号：株式会社ワイ・ヨット

代表者：代表取締役社長 寺田 佐和子

所在地：〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3丁目13番41号

設 立：1949年6月

事業内容：ホールセール事業、商品開発事業、デジタル事業、ギフト事業、小売事業、物流事業

資本金：4,500万円

URL：https://www.y-yacht.co.jp/