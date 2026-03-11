【オールセインツ】新クリエイティブディレクターにアーロン・エッシュが就任

ALLSAINTS JAPAN株式会社

(C)️allsaints

オールセインツ(ALLSAINTS)は、ロンドンファッション界で頭角を現すデザイナーのアーロン・エッシュ(Aaron Esh)を新たなクリエイティブディレクターとして迎え入ました。

セントラル・セント・マーチンズ出身のアーロン・エッシュは、2020年に自身のブランドを設立して以来、精巧なテーラリングとイーストロンドンの自由でワイルドな精神を融合したデザインで注目を集めめてきました。彼の洗練された感性は、ロンドンの音楽とストリートカルチャーに由来するオールセインツのDNAと完璧に調和し、ブランドが持つブリティッシュコンテンポラリーの世界観をさらに拡張します。

アーロン・エッシュは、2026年秋冬コレクションよりウィメンズおよびメンズカテゴリーのクリエイションをはじめ、キャンペーンヴィジュアルなど、ブランド全体のクリエイティブを統括します。

「オールセインツは私のデザイン哲学と似ている。ロンドンの音楽とストリートカルチャーに由来するその独特の姿勢は、私のインスピレーションの源でもある。今回のコラボレーションを通じて、ロンドンの多様なクリエイターたちとともに、世界へと広がる新たなムードを創り上げていきたい」とアーロン・エッシュは述べています。

アーロン・エッシュの就任は、オールセインツが持つヘリテージと革新的な創造性の融合を象徴し、ブランドの新たな時代を築きます。