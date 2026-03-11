every-1タテコングランプリ2026 Next Up! vol.1の優勝者が決定！第1回の優勝者は『しおさい』

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）が主催する、”お笑い”と”ライブ配信”がコラボした次世代のお笑い賞レース「every-1タテコングランプリ2026」の予選ライブイベント「Next Up! vol.1」が、2026年3月10日（火）に新宿バティオスにて開催されました。

■ every-1グランプリとは

every-1グランプリは、"お笑い"と"ライブ配信"をかけ合わせた新しいカタチのお笑い賞レースとして、2025年よりエブリライブ株式会社が立ち上げたイベントです。

当イベントは、everyliveアプリ内で予選イベントが行われることが特徴となり、アプリ内での投票によって決勝進出者が決定するシステムになります。

また、ライブ配信ならではの特徴として、スマートフォンの縦画面を活かした「縦型コント」で競うevery-1タテコングランプリも同時開催しています。

どちらも年4回開催されるイベントの優勝賞金は10万円、年末に行われるグランプリイベントは優勝賞金が100万円となり、投票イベントを勝ち上がった参加者が賞金をかけてしのぎを削る一大イベントとなります。

「every-1タテコングランプリ2026 Next Up! 」は、若手芸人を中心にしたお笑い賞レースイベントとなり、優勝賞金は10万円。

優勝・準優勝には年末開催予定の「every-1タテコングランプリThe Final」に出場する権利が贈呈されます。

▼関連記事：every-1グランプリ2026開催決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000109280.html

また、今回の本戦イベント「Next Up! vol.1」よりBS12 トゥエルビ様が協賛として、BS12 トゥエルビ様で放送中の番組「ハワイに恋して！」が協力としてイベントをご支援いただいております。

▼関連記事：「every-1タテコングランプリ2026 Next Up! vol.1」が、「BS12 トゥエルビ」協賛・人気番組「ハワイに恋して！」協力にて開催決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000109280.html

■ 優勝は『しおさい』に決定！

everyliveアプリ内での予選投票イベントを勝ち抜いた21組が、優勝賞金10万円をかけてしのぎを削った本イベント。

2026年の第1回優勝者は『しおさい』に決定。

準優勝は『黒子タクシー』となり、両組には年末開催予定の「every-1タテコングランプリThe Final」の出場権が贈呈されました。

出演者情報

イチゲンサン/黒子タクシー/なかよし/ロッペン/ともだちパンチ/エビカレンダー

ふゆう空間/ビターロジック/フレンキー/ミシンガサ/ラブ刺激/ムフロンズ/劇的トライアングル

メンコイ/長髪とロン毛/初恋/大豆デンキュー/しおさい/キャメル/春の思いで/まちょねーず

■ イベントスケジュール

各イベントの詳細は特設ページ内やSNS等でお知らせいたします。

2026年のevery-1グランプリも是非お楽しみください。

▼特設ページ

https://everylive.jp/every-1_2026_grandprix

▼公式X

https://x.com/every1grandprix

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/111_1_16687ae0bb517198cd0a18a38cc71b2d.jpg?v=202603110751 ]

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

スポンサー企業様を募集中

「誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションにご賛同いただける企業様、イベントを通じて自社のPRをしませんか？

スポンサー企業様のブランド価値を最大限に引き出すプロモーション施策をご用意しています。

ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

▼本件に関するお問い合わせはこちら

https://everylive.jp/livercontact/