フルラから2026年春夏コレクションの新作バッグ「フルラ ディバイド イット」 が登場

フルラ ジャパン株式会社

1927年に創業し、イタリアンライフスタイルを体現する代表的なレザーブランドのフルラ。

2026年春夏コレクションは、洗練されたデザインが息づく都市ミラノからインスピレーションを受けて誕生しました。一見控えめに見える建物のファサードの奥に、さりげない美と知性が重なり合うミラノの街。その静かなエレガンスがコレクション全体のムードを形づくっています。また、素材、カラー、テクスチャーの繊細なバランスによって、イタリアンメイドならではのクラフツマンシップがモダンに昇華されています。

新作バッグの「フルラ ディバイド イット」はアーカイブから復刻された、フェミニニティと構築美を併せ持つ新たなアイコンバッグ。アシンメトリーなディテールと洗練されたラインが、建築的で端正な印象を与えます。モデル名の由来となる斜めの内部ディバイダー（仕切り）は、L字構造による独自のフォルムを生み出し、機能性とデザイン性を両立しています。

またフルラらしい卓越した素材使いとカラーも特徴的です。上質なスムースレザーはもちろん、春夏の様々なシーンに対応するキャンバスやフォーラフィア素材に加え、爽やかなカラーパレットがこれからの季節と一人一人のシーンに寄り添います。

フルラ ディバイド イット ミニ トート、フルラ ディバイド イット S トート

価格：ミニトート / 49,500～52,800円(税込み）、S トート / 55,000円～62,700円(税込み）

サイズ：ミニトート / W17 x H16 x D9.5cm、S トート / W23 x H22 x D12cm

カラー : ミニトート / アネモネピンク、アボカド、トフィー、タバコ、ライトブルー、S トート / ネロ、アボカド、トフィー、タバコ、ライトブルー、マシュマロ

*小物等は商品に含まれません。