国際女性デーに大王製紙・商船三井で対話型イベントを開催

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は2026年3月8日の国際女性デー(註1)を迎えるにあたり、3月9日に大王製紙株式会社（代表取締役 社長執行役員：若林 褚房、本社：東京都千代田区、以下「大王製紙」）と共同で対話型イベント「Wダイアローグ」を実施しました。本イベントは、各社の女性活躍推進とDE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）に関する取り組みやロールモデルを共有することで、参加者がジェンダーをはじめとする多様性を力に変える職場づくりについて考えるきっかけとなることを目的としています。両社社員および両社グループ社員を対象として開催し、対面およびオンライン合わせて約110名が参加しました。

オープニングでは、UN Women日本事務所長 焼家 直絵氏より、本取組に寄せたメッセージをいただき、国際女性デーの意義を共有した上で、イベントが開幕しました。

第1部のDE&Iトップセッションでは、大王製紙より代表取締役 副社長執行役員 山崎 浩史氏、執行役員（コーポレート部門 人事本部 ダイバーシティ推進部長） 田邊 典代氏が登壇しました。また、当社からは執行役員 チーフ・コミュニケーション・オフィサー 園田 早苗、Human Capital Strategy Division 部長 小林 夏子が登壇し、国際女性デーにあわせた女性活躍へのメッセージを発信するとともに、それぞれからこれまでのキャリアや女性活躍に対する思いが語られました。

第2部のDE&Iリーダーズセッションでは、両社で活躍する女性上級職2名が登壇し、キャリアをテーマにパネルディスカッションを行いました。また、第3部の最終プログラムでは参加者による対話会を行い、少人数のグループに分かれて女性活躍推進やDE&Iについての意見交換を行いました。

次世代に向けた多様な人財が活躍できる組織を目指す両社にとって、会社や業界を超えて交流し、ジェンダー平等やダイバーシティ、ひいては自身のキャリアについて考える貴重な機会となりました。

イベント当日の様子

当社グループは、今後も社員一人ひとりが熱意と活力を最大限に発揮でき、多様な個性と能力を組み合わせることができる職場環境・組織風土づくりを進めてまいります。

(註1) ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを促進するため、国連によって制定された記念日。2026年 国際女性デーのテーマ：「権利、正義、行動。すべての女性と少女のために。」