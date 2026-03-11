【新宿高島屋】三備産地から13ブランドのデニム製品を集めるほか、デニムの魅力と可能性をご紹介するイベント「デニムスクランブル」、４月８日（水）～14日（火）開催！
■2026年4月8日（水）～14日（火）
■新宿高島屋 2階ザ・メインスクエア、２階JR口特設会場（屋外）、4階・5階・7階特設会場
新宿高島屋では、国内外で高い評価を得ている、日本有数のデニム・ジーンズの産地「三備産地」から13ブランドのデニム製品を集めてその魅力をご紹介するイベント「SHINJUKU DENIM SCRAMBLE」を今年も開催いたします。「SHINJUKU DENIM SCRAMBLE」は、高島屋のサステナブル活動「TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）」の一環として企画・開催するもので、デニムを起点に、さまざまなヒト・モノ・コトが交差（スクランブル）するイベントとして2024年に初めて開催し、今回で3回目となります。
三備産地とは、岡山県と広島県にまたがって位置する繊維産地で、江戸時代に始まった綿花栽培を起源に、日本屈指のデニム・ジーンズの産地として発展しました。特にデニム（生地）づくりの工程として紡績・染色・織布・整理加工を、ジーンズ（製品）づくりの工程として縫製・加工等の生産工程を担う事業者が集積しているのが特徴ですが、一方で、職人の高齢化や後継者不足により、担い手の減少が課題となっています。
丈夫で高品質なデニム生地を優れた職人の技で縫い上げたジーンズは、長年にわたって着用して経年変化を楽しむことができるとともに、リメイクによって新たな価値をプラスすることもできます。また、愛用したのちに着なくなった品は再生デニムとして生まれ変わらせることもできます。このイベントでは、製品やイベント、ワークショップ、トークショーなどを通して、デニム・ジーンズの魅力とさまざまな可能性をご紹介し、デニム・ジーンズのファン作りと、三備産地におけるデニム・ジーンズ作りの持続を目指します。
【主な内容】
・デニム衣料・雑貨の販売
・文化服装学院アパレルデザイン科の学生×岡山県倉敷市児島のデニムファクトリーのコラボ作品の紹介
・三備産地で実際に使用されているミシンを新宿高島屋へ運び、デニム縫製の実演
・Tシャツのインディゴ染めやジーンズ加工を体験できるワークショップ
・お客様から回収した“ご不要のデニム”を活用した、再生デニム製品の販売
・デニムをテーマにしたトークショー
デニム衣料・雑貨の販売（一例）
■4月8日（水）～14日（火）
■2階ザ・メインスクエア
[KURO（クロ）] デニムジャケット 39,600円、デニムパンツ 35,200円
「黒」をブランド名とし、日本人に似合うデニムをデザインするブランド。
[TCB JEANS（ティーシービー ジーンズ）]オーバーオール 22,000円
古き良きアメリカのデニムをサンプリングし、現代の日常服としても魅力的に着られるデニムスタイルの製作と提案を行うブランド。
■4月8日（水）～14日（火）
■５階特設会場
[REKROW（リクロー）]オーバーオール 41,800円
ワークウエアの企画開発、回収、再生プロダクトの重要工程を広島県福山市の繊維産地で行うブランド。
[ONOMICHI DENIM PROJECT（尾道デニムプロジェクト）] デニムパンツ 46,200円
尾道に暮らし働く人々に作業服としてデニムを穿き込んでもらうことによって出来上がった「リアルユーズド デニム」をご提案。
■4月8日（水）～14日（火）
■7階特設会場
[Kojima market place（コジママーケットプレイス）]ワンピース 19,800円
縫製から加工まで一貫して行い、熟練の加工職人による独自の加工・染色技術を生かしたモノづくりが特徴。
[araiyan（アライヤン）]ポーチ 各2,750円、扇子 6,490円
経年変化によって味わい深くなるデニムアイテムが揃うブランド。
■4月11日（土）・12日（日）
■2階JR口特設会場（屋外）
[TOM WORKS（トム ワークス）]受注販売
デニムジャケット 44,000円、デニムパンツ 41,800円
デニムジャケット 44,000円、デニムパンツ 42,900円
ワークスタイルやミリタリーをベースにヴィンテージ要素を加え、エレガントさやラグジュアリー感あふれるデザインに定評がある、文化服装学院出身のシマジリサトシ氏と小松美優氏が2020年に立ち上げた注目のブランド。
[DOCTOR DENIM HONZAWA特設ブース"本澤商店"]
DOCTOR DENIM HONZAWA初のDENIM&JEANSの露店ブース"本澤商店"を開催。
国内工場の製造段階で発生する残布や、生地開発の試験・試織段階で発生するデニム生地を販売いたします。
※本澤裕治氏・・・大手ジーンズメーカーで数々の名作の開発に携わり、2005年にDOCTOR DENIM HONZAWAを設立。2009年に自身のオリジナルブランド[RED CARD(R)TOKYO]を立ち上げ、現在も世界のデニム産地を訪ねて各国の情報を収集するなど、日本のジーンズ史をリード。国内外の多数のジーンズ・デニムブランドのコンサルティングにも携わる､デニム・ジーンズ業界の第一人者｡
文化服装学院アパレルデザイン科の学生×岡山県倉敷市児島のデニムファクトリーのコラボ作品の紹介
■4月8日（水）～14日（火）
■4階ハンズ側エスカレーター前特設会場
デニム・ジーンズ業界のエキスパートである本澤裕治氏や文化服装学院出身デザイナーをアドバイザーとして迎え、将来ファッション業界での活躍を目指す文化服装学院アパレルデザイン科の学生に向けてデニム・ジーンズ作りの楽しさと魅力、歴史などを講義。産地企業の展示会を見学し、学生の自由な発想でデザイン画を描きました。全15名のデザイン画の中から、本澤氏、(株)WHOVAL、美東（有）、岡山県倉敷市商工課、高島屋が５名のデザイン画を選出。その５名が岡山県倉敷市児島のデニムファクトリー(株)WHOVALと美東（有）を訪ね、産地で実際にモノづくりの現場を見学し、打ち合わせを重ねて(株)WHOVAL、美東（有）が作品を制作しました。
※文化服装学院出身アドバイザー・・・[アンセルム]山近和也氏、[クオン]石橋真一郎氏、[トム ワークス]シマジリサトシ氏、小松美優氏
デザイン画（一例）
実演イベントとワークショップ(一例)
■4月11日(土)午前11時30分～午後６時30分（受付：午前11時～午後6時）
4月12日(日)午前10時30分～午後５時30分（受付：午前10時30分～午後５時）
■2階JR口特設会場（屋外）
実際に三備産地の工場で使われているミシン約20台を新宿高島屋へ運んでデニムの縫製を実演するほか、ダメージ加工の実演、ジーンズ・ジャケット・スカートのセミオーダー、デニム壁掛けパネル制作、Tシャツ染色・シルクスクリーン体験、デニムキーホルダー制作体験のワークショップ等を行い、産地のクラフトマンの技術に触れていただきます。
再生デニム製品の販売（一例）
■4月上旬～
■6階コムサプラチナ、７階デニムスタイルラボ
高島屋がサステナブルな循環型社会の実現を目指す取り組み「Depart de Loop(デパート デ ループ)」。その取り組みのひとつが、お客様から回収したデニムを、パートナーシップを組むクラボウ（倉敷紡績株式会社）の「L∞PLUS（ループラス）」を通してアップサイクルする「デニム再生プロジェクト」です。ご不要になったデニムをお客様からお寄せいただき、リサイクラーを通じてアップサイクルした再生デニム生地で新しいデニム製品として生まれ変わります。今回は、4つのブランドから新作を販売いたします。
※「Depart de Loop(デパート デ ループ）」とは・・・
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/
[コムサプラチナ]デニムパンツ 61,600円（再生コットン17.5％使用）
ヴィンテージデニムのニュアンスを現代風に再構築。岡山県で縫製・加工を施したジャパンメイドのデニムパンツ。
[ジョンブル]（デニムスタイルラボ）サスペンダーパンツ 28,600円（再生コットン17.5％使用）
サスペンダーの位置やウエストの締め方でさまざまな着こなしが可能。
リメイクデニム製品の販売（一例）
■4月8日（水）～
■7階デニムスタイルラボ
GUESTLIST TOKYOが取り組むサステナブル活動の一環であるRe:Makeup。生産時に生じる余剰在庫を使用し、後（あと）加工を施して新たな価値を付加して生まれ変わらせる取り組みです。
新宿高島屋限定でオリジナルワッペンや刺しゅうを施したデニムパンツを販売いたします。
写真左）[アッパーハイツ]デニムパンツ 28,600円 写真右）[レッドカードトーキョー]デニムパンツ 28,600円
イベント
デニムスクランブル×文化服装学院 プレゼンテーション
■4月11日（土）午後0時30分～、3時30分～
■2階JR口特設会場(屋外)
岡山県倉敷市のファクトリーとのコラボレートで制作した作品のデザインやスタイリングに込めた想いを、それぞれのデザインを担当した学生がお話しいたします。ヘアメイクは、山野美容専門学校の学生が協力・参加する予定です。
シンガーソングライター Chage氏×DOCTOR DENIM HONZAWA 本澤裕治氏トークイベント
■4月11日（土）午後２時～
■2階JR口特設会場（屋外）
シンガーソングライターのChage氏、デニム・ジーンズ業界の第一人者である本澤裕治氏、岡山県倉敷市児島にあるデニムファクトリー(株)WHOVAL代表 石橋秀次氏がデニム愛を語ります。
シンガーソングライター Chage氏
DOCTOR DENIM HONZAWA 本澤裕治氏
