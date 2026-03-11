『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』スペイン強豪クラブの新★5選手が登場する“SUPER STAR FES”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、スペイン強豪クラブのスーパースターが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を2026年3月11日（水）より開始しました。

◆【スペシャルログインボーナスも！】SUPER STAR FES

「キリアン・エムバペ」「エデル・ミリトン」「フラン・ガルシア」「ラウル・アセンシオ」「アルダ・ギュレル」といったスペイン強豪クラブのスーパースターが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を開催！ あわせて★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年3月11日（水）～4月15日（水）10:59

スペイン強豪クラブのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付きます。その他のSTEPでも「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが特典アイテムとして付きます。

＜キリアン・エムバペ＞

＜エデル・ミリトン＞

＜フラン・ガルシア＞

＜ラウル・アセンシオ＞

＜アルダ・ギュレル＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2026年3月11日（水）～4月15日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“SUPER STAR FES”にもラインナップされた選手の★4バージョンが、合計3人獲得できます。

◆【3月13日（金）よりエントリー開始！】SUPER OWNERS CHAMPION CUP 10th

エントリー期間：2026年3月13日（金）16:00～3月18日（水）13:59

開催期間：2026年3月18日（水）メンテナンス終了後～3月23日（月）22:00

“SUPER OWNERS CHAMPION CUP（SOCC） 10th”のエントリー受付を3月13日（金）16時より開始します。

SOCCは、オーナー同士でリーグ戦～トーナメント戦を戦い優勝を目指す大会です。2ラウンドのリーグ戦と、1ラウンドのトーナメント戦で構成されます。各ラウンドでHOME＆AWAY戦を行い、ラウンドの順位に応じて次ラウンドの参加クラスが変動します。

2ラウンドのリーグ戦では「ポイント制」が採用され、勝敗のほかゴールやスキル発動などによってもポイントが獲得できます。

また、AWAY戦では「AWAYデッキ」の登録が必要です。「HOMEデッキ」とあわせて戦略的にデッキを編成しましょう。

なお、「Final ROUND」のトーナメント戦では、すべてのクラス、すべての順位ごとに「称号」と「エンブレム」が獲得できます。さらに、クラスに応じて「トロフィー」や「★5確定スカウトチケット」、各種能力UP練習Lv.4などの豊富な報酬が準備されていますので、ぜひ挑戦してみましょう！

※“SUPER OWNERS CHAMPION CUP 10th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

大会レギュレーション

1st ROUND

各クラス 10クラブ リーグ戦

2nd ROUND

各クラス 10クラブ リーグ戦

Final ROUND

各クラス 32クラブごとによるトーナメント戦

◆【リーグを戦って豪華報酬獲得！】リーグランキングイベント

開催期間：2026年3月11日（水）～3月18日（水）10:59

リーグ戦の1シーズン（リーグ戦全34試合）の戦績を競う、期間限定のイベント“リーグランキングイベント”を開催します。また、ベストリーグポイントの達成報酬で「能力UP極秘練習」「能力UP秘密練習」「覚醒コーチ」「覚醒特別コーチ」などが獲得できる限定ミッションや、「能力UP秘密練習」を獲得できるデイリーミッションも開催中です。

◆【期間限定の特別カップ戦！】SWCC強豪チームが登場する“SWCC CUP”開幕！

開催期間：2026年3月11日（水）～3月18日（水）10:59

今回の“SWCC CUP”では、「SWCC76th決勝トーナメント進出チーム」から選出されたチームが対戦相手に登場します。

上位ディビジョンでは、報酬として交換所にてSWCC限定選手などと交換できる「ゴールドトロフィー」獲得のチャンスもあります。また、すべてのディビジョンで初回優勝報酬と順位報酬が獲得できますので、ぜひチャレンジしましょう。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

