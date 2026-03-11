【TAC公務員（経験者採用）】「元公務員が講師！経験者採用向けガイダンス」を3/19（木）に開催します！

TAC株式会社2026年3月19日（木）19:15 ～20：30 TAC新宿校で開催！

公務員試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、公務員への転職を検討中の皆様に向けて、「経験者採用（社会人採用）向け講座説明会」をTAC新宿校で開催します。

ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#006

「いまの仕事を一生続けていけるのか…」「もう少し安定した職業に就きたい…」など転職を考えるきっかけは様々です。

転職候補に「公務員もありかな？」と思いついても、「いまから公務員になれるのか…」と不安が先にきてしまうこともあると思います。そんな不安を少しでも払拭すべく、「公務員転職のリアル」を元公務員講師がお話します。

対象概ね20代後半以降の、民間企業等で一定年数の職務経験をお持ちの方で、少し興味がある、受験を迷っている方も、お気軽にご参加ください。

当日はQ&Aタイムを設け、講師に経験者試験や公務員に関する様々な質問をすることができます。参加者のご質問に最後まで丁寧にお答えします。

■内容

まず知っておきたい『社会人が受験できる公務員試験』を皮切りに、『公務員の試験制度の違い』『主な社会人枠試験』へと説明は続きます。最近の公務員試験の傾向を交えながら、ゼロからでもわかるようにご案内していきます。一次試験の基礎学力を測る教養択一試験の出題科目や、経験者区分のキーとなる職務経験論文や職務経験面接といった経験者区分特有の対策についての説明もいたします。



■講師

市岡 雅史 講師(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/koushi/ichioka.html)



■日時／場所

3月19日（木）19：15～20：30

※TAC新宿校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/sinjuku.html)で開催します【※定員30名】

TAC公務員講座経験者コース担任 市岡 雅史 講師

大学卒業後、特別区に入区。都市開発、総務（文書・法務）、企画（政策・長期計画）の部署を経て、部課長として約20年、総務、企画財政、産業振興など区の重要施策を担当。研修講師経験も豊富。長年にわたって都区財政調整や都区制度改革をめぐる都区間協議の特別区側幹事を歴任してきた特別区政のプロフェッショナル。

TAC経験者コースの立役者でもあり、即戦力公務員として活かせる政策知識、論文・面接対策指導、志願書添削、受講生カウンセリングなど熱心に教鞭をとっている。



市岡講師から、これから公務員を目指す方へ一言

公務員は、達成感と誇りを持って長く続けられる魅力的な仕事です。私は特別区職員として、区政の第一線の仕事に長く携わってきました。部課長としても約20年、産業振興、企画・財政、総務、人事など広く各分野の施策を担当してきたので、その経験の中から、受験生のみなさんにぜひ伝えていきたいと思うことがたくさんあります。公務員の仕事を理解し、モチベーションを高めながら勉強することが必ず『合格』につながると考えているからです。一緒に頑張りましょう！

- 参 加 方 法

民間経験者のための経験者採用試験― 思考を整理し、実践につなげるコラム―

元公務員でTAC公務員講座経験者コース講師の加藤 雅史 講師がお届けします。

民間で積み重ねてきた経験を、経験者採用試験でどう整理し、どう伝えるか。本コラムでは、職務経験の棚卸しから論文・面接対策、入庁後のキャリアまで、民間経験者が思考を整理しながら試験に向き合うための視点を、実践的に解説します。

- 本コラムは3～5分程度でお読みいただけます。- 通勤時間や休憩時間に読める内容です。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn.html

Vol.1：経験者採用試験内定に向けたスタート

TAC公務員講座です。これから、経験者採用試験志望の方に向け、月１～２回程度情報を発信します。

さて、2026年度採用試験に向けて準備に着手されている方、また受験を検討されている方がいらっしゃるかと思います。

経験者採用試験では、「これまでの経験をどう活かせるか」が問われます。 続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn/collumn01.html)

Vol.2：経験者向け試験パターンあれこれ

今回は、経験者向けの公務員試験のパターンについて、整理してお伝えします。

受験戦略の参考にしていただければ幸いです。

なお、詳細は必ず志望先官公庁のホームページや試験要綱等を確認してください。続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn/collumn02.html)

Vol.3：人物試験対策のアウトライン１.

前回、人物試験について、しっかりと事前対策する必要性をお伝えしました。 まずは人物試験対策のアウトラインを解説します。

人物試験で求められる「アウトプット」ですが、主に以下の３点です。続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn/collumn03.html)

Vol.4：人物試験対策のアウトライン２.

今回も引き続き、まずは人物試験対策のアウトラインを解説します。 前回お伝えした以下3点ですが、なぜ、そこの官公庁を志望するのか、どういった業務で、どのように貢献できそうなのか、人柄・仕事ぶりなどから、一緒に働く仲間となり得るのか、これらに、ご自身なりの「一本の筋」を通し、続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn/collumn04.html)

Vol.5：人物試験対策のアウトライン３.

書類様式では、「これまでの経験／取り組みたいこと／貢献できそうなこと」 などの欄に相当するものです。ここではその考え方をまとめて整理して説明します。ここでは、ご自身が志望先官公庁の「チームの一員」として貢献できること・したいことについて、これまでの経験を踏まえて記述してみましょう。続きを読む 》(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn/collumn05.html)

国家から政令市への転職経験のある加藤講師によるコラムです。

TAC公務員講座経験者コース担任 加藤 雅史 講師(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/koushi/kato.html)

国家公務員として、予算経理、団体指導、金融政策等、幅広い業務に従事。その後、社会人経験者として政令市へ転職。施設管理や福祉、不動産管理等に従事しながら、マネジメントも行う。その傍ら、公共政策を学ぶため大学院を修了。あわせて、カウンセラー資格を取得し、人材育成やメンタルケアを学ぶ。 国家・政令市での経験と、公共政策を学んだまさに公務員のエキスパート。

加藤講師が考える！

こんな人材が欲しい

加藤講師から、これから公務員を目指す方へ一言

新卒の方との大きな違いは「即戦力」となり得るかです。このため、受験に当たっては、なぜ公務員を目指すのかだけでなく、ご自身の経験をどのように活かせるのか、棚卸しながら整理しましょう。

皆さんの貴重な経験は、知識・スキルとしてだけでなく、あらゆる仕事の進め方、物事の考え方などにつながる面があるはずです。それを言語化し伝えられるようにしましょう。私もお手伝いします。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/collumn.html

