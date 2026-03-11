『リネージュ2M』5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の実施が決定！特設サイトを公開！「三国志」の英雄達の登場の予告やアップデートに先駆けた「公式生放送」の実施も決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■3月25日に5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の実施が決定！

【特設サイト公開日】

2026年3月11日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202603_update

【概要】

3月25日(水)に5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の実施が決定、本日3月11日に特設サイトを公開しました。

リリースから5年を迎えるリネージュ2Mで、仲間たちと更なる絆を結んで冒険を続けてほしいという願いを込めたアップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」では、有名な書物「三国志」の英雄達の登場や、クラス リブート「槍」の実施、「オリジン ワールド」と「リザーブ ワールド」それぞれのアップデート、「INTERLUDEクーポン」の実施を予告しています。

アップデートの詳細は、3月19日(木)に公開予定です。

■「リネージュ2M公式生放送 5周年記念パーティー 祝わNight！」決定！

【放送日時】

2026年3月19日(木) 20時00分 ～ 21時00分 (予定)

【放送URL】

https://www.youtube.com/live/RhcJoRN0k7c

【概要】

リネージュ2M公式生放送を3月19日(木）20時よりお送りします。

放送内では、3月25日に予定されている5周年アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の詳細を、オリジン・リザーブ両ワールドの最新情報と共にご紹介します。

今回もゲーム内アイテムを盛り沢山でご用意しているほか、5周年を振り返る特別企画なども予定しています。

特設サイトにて募集しました継承者の皆さまの「アデン大陸冒険譚」のご紹介や、視聴者の皆さまと協力して挑むクイズコーナーなど、盛りだくさんの内容でお届けします。クイズコーナーでは挑戦してクイズ王になると、「神話級クラス確定獲得券(1回)」をプレゼントします。

アデン大陸で共に歩んだ5年間に想いを馳せながら、ぜひ最後までご視聴ください。

【出演者】(敬称略・順不同)

・MC

ちゅうにー

https://x.com/sirokurochannel

・リネージュ2Mサービスチーム

【FS】クエポ (リネージュ2M サービスチーム)

【FS】タバシ (リネージュ2M サービスチーム)

※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。

■[オリジン]新たな伝説級アガシオン「ペガサス」などが登場！

【アップデート日時】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回のアップデートで「オリジン ワールド」に新たな伝説級アガシオン「ペガサス」と英雄級アガシオン「燕」が登場しました。

「ペガサス」は召喚することで、「ダメージ リダクション」や「トリプル抵抗」などが上昇するほか、スキル「サポート：ラディアント リシリアンス」によって「ダメージ耐性」と「状態異常耐性」が増加します。

「燕」は召喚すると「ダメージ リダクション」や「スキル防御力」などが上昇するほか、スキル「サポート：ゼフィール リシリアンス」によって「ダメージ耐性」と「状態異常耐性」が増加します。

≪[オリジン] 3月11日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69b08654232a171f20adacb3

■[全体] 「クッキーに愛をのせて」を開催！

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後～2026年3月25日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、ゲーム内の各村にいるNPC「愛のパティシエ(イベント)」から「愛のホワイトデー クッキー(イベント)」を用いて英雄級アガシオン「キューピッド」や希少級アガシオン「チョコ ゴーレム」と交換することができます。

「愛のホワイトデー クッキー(イベント)」は、NPCから毎日アデナで交換できる啓示書「パティシエの頼み(イベント)」の達成報酬や、期間限定の亀裂の侵略者「チョコ ソルジャー」の討伐、ザリチェやアカマナフで出現するボス モンスターの討伐などで獲得できます。

あわせて、専用のシーズンパス「クッキーは愛をのせて」も登場します。

「オリジン ワールド」では報酬アイテムとして「中級覚醒のポーション(刻印)」「下級超越覚醒のポーション(刻印)」「先駆者の伝説級啓示書(イベント)」などを獲得できます。

また、「1,000,000アデナ」でプレミアム報酬を獲得でき、所属する血盟の血盟員に「アインハザードの祝福5,000」が郵便で届きます。

「リザーブ ワールド」では報酬アイテムとして「上級クラス獲得券(11回)(イベント)」「上級アガシオン獲得券(11回)(イベント)」「下級覚醒のポーション(刻印)」などを獲得できます。

また、「500,000アデナ」でプレミアム報酬を獲得でき、所属する血盟の血盟員に「アインハザードの祝福3,000」が郵便で届きます。

「クッキーに愛をのせて」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「クッキーに愛をのせて」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=69b08653ff725971d1f1b26e

■「リネージュ2M 公式生放送 『5周年記念パーティー祝わNight!』 フォロー＆RPキャンペーン」

【開催期間】

2026年3月11日(水) ～ 2026年3月19日(木) 20時まで(予定)

【概要】

5周年公式生放送の実施を記念して、キャンペーン期間中に、リネージュ2M公式Xをフォローし、対象のポストをリポストいただいた方の中から抽選で5名様に1,000円分のギフトコードをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【賞品】

Apple Gift Card もしくはGoogle Play ギフトコード 1,000円分 5名様

【参加条件】

1. リネージュ2M公式X( https://x.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. 対象キャンペーンポストを期間中にリポスト

≪「リネージュ2M 公式生放送 『5周年記念パーティー祝わNight!』フォロー＆RPキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69b0dab255f9741f2cd9b407

■「リネージュ2M 5周年アップデート記念フォロー＆RPキャンペーン」

【開催期間】

2026年3月11日(水) ～ 2026年３月24日(火) 23時59分まで(予定)

【概要】

リネージュ2Mがリリースから5周年を迎えることを記念して、キャンペーン期間中に、リネージュ2M公式Xをフォローし、対象のポストをリポストいただいた方の中から抽選で5名様に1,000円分のギフトコードをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【賞品】

Apple Gift Card もしくはGoogle Play ギフトコード 1,000円分 5名様

【参加条件】

1. リネージュ2M公式X( https://x.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. 対象キャンペーンポストを期間中にリポスト

≪「リネージュ2M 5周年アップデート記念フォロー＆RPキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69b0dab10cb1d018984f80de

■「リネツー5周年 『一晩じゃ語りきれない！アデン大陸冒険譚募集』キャンペーン」

【開催期間】

2026年3月11日(水) ～ 2026年3月19日(木) 18時まで (予定)

【概要】

リネージュ2Mのリリースから5年の間に起きた感動話や失敗談、面白いエピソードなど思い出を募集します。「ETERNAL BOND：飛龍結義」特設サイト内に設けられた専用のフォームよりご投稿いただき、選ばれたエピソードは3/19(木) 20時放送の公式生放送内にてご紹介します。放送内で紹介された5名様にギフトコード3,000円分をプレゼントします。

【賞品】

放送で紹介された5名様に以下の中からご希望のギフトカード3,000円分をプレゼント

・Apple Gift Card

・Google Play ギフトコード

・Amazonギフトカード

【参加条件】

「ETERNAL BOND：飛龍結義」特設サイト内の専用フォームよりエピソードや思い出を投稿

≪専用フォームはこちら≫

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=J2WFkUakkEm0jjfKEPLujZEDVt3IDnFAi2FbJWDN_gdUNFNGODFCWEJNMUZWV0ZMUDlHQ0FXMkhESi4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=J2WFkUakkEm0jjfKEPLujZEDVt3IDnFAi2FbJWDN_gdUNFNGODFCWEJNMUZWV0ZMUDlHQ0FXMkhESi4u&route=shorturl)

≪「リネツー5周年 『一晩じゃ語りきれない！冒険エピソード募集』キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/event/view?articleId=69b0dab0232a171f20adabcf

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

