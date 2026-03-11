香川県三豊市のガソリンスタンド「ヤマウチセルフ高瀬」がファイブアローズカラーに！

株式会社ヤマウチ

ヤマウチセルフ高瀬は、プロバスケットボールチーム「香川ファイブアローズ」を応援する特別装飾を実施し、店舗全体がファイブアローズカラーに染まりました。

給油・3台の洗車機・充実の無料貸し出し品もあり、ご家族皆様が楽しめる心豊かな時間を提供する場所です。

ヤマウチセルフ高瀬の魅力

圧巻の3台の洗車機！

洗車機を3台導入することで、待ち時間を短縮し、スムーズな洗車を可能にします。

アスファルトは、バスケットコートをイメージしたペイント。

真ん中の洗車レーンの上には、バスケットゴールがあります。

洗車機を抜けると、10台分の拭き上げスペースをご用意。

拭き上げスペースには選手幕があり、推し選手の前でピカピカになった愛車と記念撮影をお楽しみいただけます。

バスケットコートをイメージした地面

洗車レーンの上にはバスケットゴールが

拭き上げスペースには選手幕が

無料貸し出し品も充実

【拭き上げタオル】

吸水性の高いタオルで、水滴をしっかり拭き取り！

ボディ用と足廻り用をご準備しております。

【脚立】

ルーフの拭き上げもラクラク！

背の高い車でも屋根までしっかりお手入れできます。

【油膜取り】

ガラスの油膜を除去し、視界スッキリ！

【タイヤワックス】

足元まで美しく保ち、保護します。

タイヤにツヤを出して、愛車の仕上がりがワンランクアップ！

人気の洗車コースも

高密度ガラスコート

高密度ガラス皮膜でボディをコーティングし、雨を弾いて汚れをつきにくくします。

洗車後の輝きが長持ち！

流れ落ちる撥水には、お客様から高い評価をいただいています。

下部洗浄

普段洗えない車の下までしっかり洗浄！

汚れがたまりやすい車体の下部を高圧洗浄して、サビや汚れを防ぎます。

香川県内でも導入店舗の少ないコースです！

給油機もファイブアローズカラーに

給油中もワクワクしていただけるように、給油機にもファイブアローズカラーに染まりました！

給油や洗車の時間がよりワクワクするひとときへ

地域の皆様とともに、ガソリンスタンドからもファイブアローズを盛り上げていきます！

また、今後は他店舗においてもファイブアローズラッピングの給油機が見られるかも!?

店舗ごとの変化や新たな装飾にもぜひご注目ください。

ヤマウチセルフはこれからも、地域に愛される店舗づくりを通じてスポーツ振興及び地域活性化に貢献してまいります。

担当者コメント

[株式会社ヤマウチ エネルギー事業本部 SS事業部／瀬戸内ブロック 次長 玉田 宗大]

ヤマウチセルフ高瀬は、バスケットボールチーム「香川ファイブアローズ」を応援する特別装飾を実施し、店舗全体がファイブアローズカラーに装飾されています。

普段ご利用くださっている地域のお客様だけではなく、県内外からも愛され楽しんでいただける洗車パークを目指しております。

皆様にひとつでも多くのＨＡＰＰＹを。

豊かさあふれる香川県を実現するために私たちは活動してまいります。