空港やホテルのWiFi、本当に安全？旅行中にハッカーが狙う5つの手口

海外旅行者向けグローバルeSIMサービスのSaily（セイリー）を提供するNordVPN（本社：オランダ・アムステルダム、日本代表：小原拓郎）は、春の旅行シーズンに向け空港やホテルでのデジタル脅威への注意を喚起しています。

旅行シーズンは、サイバー犯罪者たちの活動も活発になります。多くの旅行者は、空港やホテルがデジタル犯罪の温床になり得るという事実に気づいていません。リラックスできるはずの旅行中に、あなたの個人情報やデバイスを危険に晒す可能性があります。





海外旅行者向けグローバルeSIMサービス・Saily(https://saily.com/ja/)のプロダクト責任者であるマタス・チェニスは以下のように述べています。

「旅行中でもサイバーセキュリティの脅威がなくなるわけではありません。空港やホテルの部屋の中ですら、ハッカーはWiFiやデバイスの脆弱性を悪用して、あなたの情報にアクセスしようとします。特に、海外の見知らぬネットワークに接続する際は、旅行者自身がセキュリティ意識を高く持つことがとても重要です」



ここでは、休暇中にデバイスがハッキングされる可能性のある5つの手口と、賢い予防策で身を守る方法を紹介します。

1. 無料の公共Wi-Fi：接続先をしっかりと確認

公共Wi-Fiは便利ですが、ハッカーにとっては最も侵入しやすい経路の一つです。サイバー犯罪者は、空港やホテルの正規Wi-Fiに侵入したり、本物そっくりの偽のアクセスポイント（エビルツイン：悪魔の双子とも呼ばれる）を設置したりします。これらは一見、正規のネットワークに見えますが、実際には第三者のデータを盗むために作られた罠です。

対策：Wi-Fiに接続する前に、必ず空港やホテルの正規ネットワーク名を確認しましょう。さらに安全なのは、公共Wi-Fiへの接続は避け、eSIMなどを利用したモバイルデータ通信を使うことです。これにより、安全かつリーズナブルにインターネットに接続できます。

2 USB充電ポート：「ジュースジャッキング」に注意

空港やホテルにある充電用のUSBポートは、旅行者にとって非常に便利ですが、必ずしも安全とは限りません。悪質に改造されたポートでは「ジュースジャッキング」という手口が使われることがあります。これは、USBケーブルを介してスマートフォンにマルウェアを感染させ、パスワードやクレジットカード番号、位置情報などを盗み出す巧妙な手口です。

対策：備え付けのUSBポートは使わず、自身の充電器を持参し、電源コンセントから直接充電しましょう。USBデータブロッカー（データ遮断アダプター）やスマートフォン用のモバイルバッテリーを持ち歩くことも有効な対策です。

3. スマートテレビ：見えない監視に気をつけて

ホテルのスマートテレビには、カメラやマイクが内蔵され、動画配信サービスなどにアクセスできることが多いですが、セキュリティ対策が十分でない場合があります。ハッカーはこれらのデバイスを悪用して、室内の会話を盗聴したり、ログイン情報を盗み見たりする可能性があります。

対策：テレビで個人のアカウントにログインするのは避けましょう。また、使用しない時はテレビの電源プラグをコンセントから抜き、可能であれば内蔵カメラを物理的に覆ってしまうとより安全です。

4. Wi-Fi自動接続：必要ない場合はネットワークを削除

多くのスマートフォンでは、一度接続したWi-Fiネットワークに自動で再接続するよう設定されています。しかし、セキュリティが不十分なネットワークや悪質ネットワークが周囲にある場合、この機能はかえって危険です。あなたが気づかないうちに、危険なネットワークに接続されてしまう可能性があります。

対策：Wi-FiやBluetoothの自動接続機能はオフにしておきましょう。また、ファイヤウォール（firewalls）やVPNなどのセキュリティアプリを導入し、公共ネットワークに接続した際に、これらのアプリが自動でネットワークを保護できるよう設定しておくことをおすすめします。

5. フィッシング詐欺：旅行中でも油断は禁物

「DarkHotel」のような高度なサイバー犯罪グループは、高級ホテルに滞在する著名人をターゲットに、巧妙なフィッシング詐欺やマルウェア攻撃を仕掛けることで知られています。彼らの手口は非常に洗練されており、パーソナライズされた文章で、本物と見分けがつかないほど巧みに作られたメールで標的を騙します。

対策：旅行中であっても、警戒心をほどいてはいけません。不審なURLをクリックしたり、知らない送信元からの添付ファイルを開いたりするのは絶対にやめましょう。また、デバイスのソフトウェアやアプリを最新の状態に保つことも、脆弱性を減らす上でとても重要です。

旅行中でも出張中でも、あなたの大切なデバイスをしっかり保護しましょう。

■Saily（セイリー）について

Sailyは、手頃で安全な旅行用eSIMアプリで、世界中どこにいてもモバイル通信やインターネット接続を管理できます。24時間365日の即時カスタマーサポート、柔軟なデータプラン、200以上の目的地で使用できます。Sailyは、高度なセキュリティとプライバシー保護アプリであるNordVPNの専門家によって開発されました。

【会社概要】

会社名 ：NordVPN

本社 ：Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表 ：小原拓郎

ウェブサイト：https://saily.com/ja/